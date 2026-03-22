Орбан сравнил 'давление' на Венгрию со стороны Зеленского и ЕС с временами коммунизма

Орбан заявил, что его правительство не отступит.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил нынешнее "сопротивление давлению Украины и Брюсселя" со свержением коммунистической власти в его стране. Такое мнение он высказал на своей странице в соцсети X.

Орбан заявил, что ранее Венгрия свергла коммунизм и боролась за свою свободу. Он добавил, что венгерское правительство в свое время построило христианское, семейное и патриотическое государство.

"А теперь Зеленский и брюссельцы думают, что мы отступим? Не смешите меня", - добавил премьер Венгрии.

Спецслужбы РФ хотели инсценировать "покушение" на Орбана

Ранее The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки писало, что Служба внешней разведки РФ (СВР) рассматривала сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов.

По информации журналистов, российские оперативники обеспокоились резким снижением поддержки Орбана накануне выборов. Во внутреннем отчете, который получили европейские спецслужбы, предлагалось реализовать сценарий, который должен был "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании".

Вас также могут заинтересовать новости: