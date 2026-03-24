Обсуждает ли НАТО планы по Украинк в присутствии Венгрии: в СМИ раскрыли правду

Венгрия делилась с Кремлем конфиденциальной информацией о темах обсуждений на закрытых встречах на уровне Совета ЕС.

Венгрия отказалась участвовать в оказании военной поддержки и обучении украинских военных. Поэтому в ее присутствии на уровне НАТО не обсуждают оперативные планы, связанные с Украиной. Об этом сообщает издание Euractive.

В частности, сообщения о том, что Венгрия делилась с Кремлем конфиденциальной информацией о темах обсуждений на закрытых встречах на уровне Совета ЕС, вызвали беспокойство ввиду того, что венгерская делегация в НАТО может представлять риск для секретных военных планов Альянса.

Впрочем, предупреждение о том, что контакты Венгрии с Россией представляют угрозу безопасности, не является неожиданностью для официальных лиц из штаб-квартиры НАТО, где хранятся самые деликатные секреты Европы.

"Я не думаю, что это вызвало большое удивление", - сообщил источник в НАТО.

В то же время, еще один дипломатический источник преуменьшил риск, подчеркнув, что Венгрия относилась к НАТО иначе, чем к Евросоюзу, который стал для венгерского премьер-министра Виктора Орбана "любимым политическим козлом отпущения".

"Венгрия всегда была гораздо более ответственной в контексте НАТО по сравнению с ЕС", - сказал источник.

Вместе с тем, один дипломат из НАТО признал, что определенное оперативное планирование в отношении Украины не обсуждается с венгерскими чиновниками, главным образом потому, что оно связано с аспектами военной поддержки и подготовки военных, в которых Венгрия не участвует. Он отметил:

"Венгрия последовательно и четко заявляла, что не будет предпринимать ничего, что повлияет на ее место в коллективной обороне НАТО".

Этот дипломат отметил, что Венгрия пытается "изолировать" свою политику союзов от противостояния Орбана с Брюсселем.

Что этому предшествовало

Недавно издание The Washington Post со ссылкой на европейского чиновника по вопросам безопасности сообщило, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на протяжении многих лет неоднократно звонил главе МИД РФ Сергею Лаврову во время перерывов в заседаниях Евросоюза, чтобы предоставлять ему "оперативные отчеты о том, что обсуждалось" и возможные решения.

