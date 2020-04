CNN: Пентагон официально опубликовал видео контактов с НЛО (видео)

До 2012 года в американском Департаменте обороны существовала тайная программа по изучению НЛО, но потом военные решили не тратить больше деньги на такое.

Министерство обороны США опубликовало три коротких видео с "неидентифицированными воздушными явлениями". Эти ролики ранее обнародовала частная компания.

Как пишет CNN, на кадрах, которые показал Пентагон, видно быстрое движение НЛО. Неизвестные объекты сняты инфракрасными камерами. Два видео содержат запись реакции американских военных, которых удивляет чрезвычайная скорость НЛО. Один из голосов предполагает, что это может быть беспилотник.

Читайте такжеBusiness Insider: В США разрабатывают план по контактам с НЛО для военных пилотов

ВМС США еще в сентябре прошлого года признали, что ролики с неизвестными объектами настоящие. Но только сейчас американские военные решили опубликовать эти материалы официально "с целью устранить любые заблуждения общества о том, настоящие ли эти видео и есть что-то больше на этих видео". Такое объяснение озвучила пресс-секретарь Пентагона Сью Гоф.

"После тщательного рассмотрения Департамент обороны решил, что авторизованная публикация этих незасекречених видео не раскрывает никаких чувствительных возможностей и систем", - сказала она.

Она также добавила, что публикация кадров с НЛО не создает проблем для дальнейших расследований вторжения в военное воздушное пространство США "неидентифицированными воздушными феноменами". В ВМС теперь есть формальные инструкции, как пилотам нужно сообщать о подобных контактах с НЛО.

Видео ВМС были впервые опубликованы в период с декабря 2017 до марта 2018 годов. Их обнародовала компания To The Stars Academy of Arts & Sciences, основанная бывшим музыкантом панк-группы Blink-182 Томом ДеЛонгом. Компания утверждает, что занимается изучением информации о неидентифицированных явления в небе. В 2017 году один из пилотов, который в 2004 году видел нечто подобное, рассказал CNN, что объект двигался очень непонятным образом.

"Как только я к нему приблизился... оно начало резко ускоряться, двигаясь на юг, и исчезло менее чем за две секунды", - сказал пилот ВМС США в отставке Дэвид Фравор.

Читайте такжеАмериканский военный летчик рассказал о встречах с НЛО

"Это было чрезвычайно резко, словно мячик для настольного тенниса, который отскочил от стены", - пояснил он.

Пентагон ранее изучал записи воздушных контактов с неизвестными объектами в рамках засекреченной программы, которую запустили по инициативе бывшего сенатора от штата Невада Гарри Рейда. Программа существовала с 2007 до 2012 года, после чего была закрыта. В Пентагоне пояснили, что на тот момент были более приоритетные задачи, которые требовали финансирования.

Вместе с тем, бывший руководитель секретной программы по изучению НЛО Луис Элизондо сказал CNN в 2017 году, что лично видит "много убедительных доказательств, что мы не одни во Вселенной".

"Эти воздушные судна - мы их так называем - демонстрируют качества, которых пока нет ни в распоряжении США, ни любой другой страны", - сказал Элизондо, добавив, что подал в отставку в 2017 году из-за нежелания Департамента обороны рассекретить программу по изучению НЛО, а также отказа финансировать ее.

Бывший сенатор Гарри Рейд написал в Twitter, что его "радует" решение Пентагона наконец опубликовать видео. Но, по его словам, это лишь "вершина айсберга всех исследований и доступных материалов. США нужно серьезно и с научной точки зрения рассмотреть это, а также изучить потенциальные последствия для национальной безопасности".