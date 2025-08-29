Вице-президент США разнес статью Politico, в которой раскритикован Уиткофф.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил в защиту специального представителя президента США Стива Уиткоффа, которого издание Politico раскритиковало в своей публикации за его неудачные дипломатические усилия по окончанию войны в Украине и в целом за то, как он ведет переговоры. Соответствующее сообщение Вэнса появилось в сети Х.

"Эта статья от Politico - это журналистская халатность. Но не только это: это еще и операция иностранного влияния, направленная на то, чтобы нанести вред администрации и одному из наших самых эффективных членов", - написал вице-президент Соединенных Штатов.

Вэнс раскритиковал автора за то, что при подготовке публикации она не воспользовалась официальной информацией, а взяла данные от анонимных источников. Он подчеркнул, что все, кто "атакует Стива, делают это анонимно". Это, по его словам, означает, что "два или три представителя "глубинного государства" разъярены тем, что Уиткофф преуспел там, где они потерпели поражение".

"Интересно, спрашивала ли она (автор, - ред.) себя, почему эти анонимные источники обратились к ней именно сейчас с этой конкретной историей. У них есть план подорвать усилия президента по установлению мира, и они, по правде говоря, рассматривали ее как полезный сосуд для бросания мусора в разговор, пренебрегая правдой", - утверждает вице-президент.

Он заявил, что Уиткофф является "бесценным членом" команды и "он никого не вводил в заблуждение относительно того, что ему сказали русские, и что русские признали".

"Плоды его переговоров заключаются в том, что мы сузили перечень открытых вопросов в российско-украинской войне до четко определенных вопросов, в частности гарантий безопасности и территориальных уступок. Возможно, мы заключим мир, а возможно, нет. Если мы это сделаем, то это будет потому, что Стив Уиткофф и президент Соединенных Штатов работали изо всех сил, сталкиваясь с откровенной ложью со стороны ведущей прессы", - добавил Вэнс.

О чем шла речь в публикации Politico

Как сообщал ранее УНИАН, Украина, Европа и даже РФ разочарованы переговорами по окончанию войны, которые ведет Уиткофф. Издание Politico опубликовало статью, в которой оценило дипломатические усилия специального представителя президента США, поговорив анонимно с американскими чиновниками. Речь шла о том, что, несмотря на пять встреч с российским диктатором Владимиром Путиным за полгода, Уиткофф так и не добился реального прорыва в урегулировании войны в Украине.

Также издание раскритиковало сам стиль работы спецпосланника, который, по словам собеседников, отказывается советоваться с экспертами и союзниками, из-за чего порой оказывается некомпетентным, а войну в Украине, утверждают источники, рассматривает сквозь призму недвижимости - как земельный спор.

Кроме того, в материале рассказывается, что Уиткофф "хаотичен и непредсказуем", не читает ежедневно материалы разведки, не пользуется правительственной почтой регулярно и не может сосредоточиться на нескольких задачах одновременно.

