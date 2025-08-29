Все дипломатические усилия спецпредставителя Трампа совершенно не наблизили к окончанию войны в Украине.

Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске могла бы стать главным достижением организовавшего ее специального представителя Соединенных Штатов и девелопера Стива Уиткоффа. Однако этот саммит вообще не приблизил окончание войны в Украине, чего добивается Трамп, поэтому издание Politico попыталось оценить дипломатические усилия Уиткоффа.

Американские, украинские и европейские чиновники рассказали, что проблема частично в самом стиле работы спецпосланника Трампа и главного переговорщика по Украине. По словам семи осведомленных собеседников, он отказывается советоваться с экспертами и союзниками, из-за чего порой оказывается некомпетентным. Два источника рассказали, что он рассматривает войну в Украине сквозь призму недвижимости - как земельный спор.

Несмотря на пять встреч с Путиным за полгода, Уиткофф так и не добился реального прорыва в урегулировании войны в Украине. Впрочем, говорится в материале, он продолжает искать пути. Так, в пятницу в Нью-Йорке спецпредставитель Трампа встречается с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы "подтолкнуть" Россию и Украину к техническим переговорам перед возможной трехсторонней встречей. По словам высокопоставленного чиновника США, стороны могут обсудить территории, гарантии безопасности и другие вопросы.

Некоторые из американских чиновников, с которыми анонимно беседовали журналисты издания, считают, что Уиткофф недооценивает сложность войны и тормозит американские усилия, из-за чего не удается добиться никаких уступок от Москвы.

Неопытный, но пользуется благосклонностью Трампа

"Его неопытность заметна, он имеет благосклонность президента, что очевидно", - сказал один из собеседников.

Другой высокопоставленный чиновник США защищает дипломатический талант Уиткоффа, ссылаясь при этом на "историческую" двустороннюю встречу Трампа и Путина на Аляске и быстрый визит европейских лидеров в Белый дом. Однако критики отмечают: этого мало.

"Он скорее похож на самовольного игрока. Говорит с разными людьми, но никто не знает, что именно он говорит. Делает заявления, потом их меняет. Это невозможно превратить в стратегию", - сказал чиновник США.

Еще один высокопоставленный чиновник США заверил, что Уиткофф имеет доступ к экспертам и советуется с госсекретарем и исполняющим обязанности советника по национальной безопасности США Марко Рубио. В качестве доказательства успеха он привел слова президента Финляндии Александера Стубба, который во время встречи в Белом доме 18 августа сказал: "За последние две недели мы достигли больше прогресса в прекращении войны, чем за последние три с половиной года".

Хаотичный и непредсказуемый

Многие сравнивают стиль Уиткоффа со стилем Трампа в бизнесе: хаотичный и непредсказуемый.

"Он (Уиткофф, - ред.) может поехать к Путину, что-то наговорить, никому не передать, что произошло, и снова исчезнуть. А россияне потом говорят: "Виткофф заявил...". И ты не знаешь, правда ли это, потому что никакого отчета нет", - отметил чиновник США.

Уиткофф, по словам собеседников, не читает ежедневно материалы разведки, не пользуется правительственной почтой регулярно и не может сосредоточиться только на нескольких задачах одновременно.

Другой высокопоставленный чиновник администрации отверг это и заявил, что Уиткофф ежедневно проверяет свою правительственную электронную почту и получает ежедневный брифинг разведки. После критики за использование переводчика Путина в России он теперь во время официальных встреч пользуется услугами переводчика Государственного департамента США, сказал чиновник.

Недовольство Москвы

Между тем, говорится в материале, россияне тоже разочарованы: они сомневаются, что Уиткофф способен правильно донести позицию Путина до Трампа. В августе он поехал в Москву и вернулся с убеждением, что Россия готова на серьезные территориальные уступки, советуя Трампу согласиться на саммит с Путиным. Но европейцы и украинцы увидели это совсем иначе.

Россия, по словам американских чиновников, предложила компромисс: США признают контроль РФ над Луганском, Крымом и Донецком в их официальных границах, а также над Херсоном и Запорожьем - по линии фронта. Для Вашингтона это казалось прорывом, но для Украины и Европы - лишь легитимизацией захвата.

Разочарование союзников

Европейцы пытались объяснить Виткоффу стратегическое значение Донбасса, даже сравнивали его со значением Флориды для США. Также, пишет Politico, некоторые союзники больше доверяют Келлогу, который постепенно возвращается к процессу и участвовал во встречах в Вашингтоне.

Несмотря на критику, все признают: последние недели интенсивной дипломатии наконец вывели на серьезное обсуждение гарантий безопасности. Между тем Украина ожидает, что встреча Ермака с Виткоффом в пятницу может открыть новые возможности. Украинские чиновники отмечают: Киев готов к встрече на высшем уровне, но именно Москва постоянно затягивает процесс и придумывает новые поводы.

Дипломатические усилия Виткоффа

Ранее УНИАН писал, как Уиткофф допустил большую ошибку во время переговоров с Путиным в Москве. В телефонном разговоре с европейскими лидерами 7 августа он сообщил, что Путин якобы готов вывести войска из Запорожской и Херсонской области в обмен на Донецкую и Луганскую. А уже на следующий день сделал другое заявление.

Один из источников журналистов Reuters заявил, что во время телефонного разговора, организованного госсекретарем Рубио с европейскими советниками по вопросам нацбезопасности, спецпосланник сказал, что Путин на самом деле не предлагал вывести войска из двух упомянутых областей, а намекнул на меньшие уступки. В частности, в Москве якобы не будут требовать официального признания Западом Запорожской и Херсонской областей "частью" России.

Как отметило издание, Уиткофф, магнат в сфере недвижимости, который не имеет опыта в дипломатии, нарушил стандартный протокол, придя на встречу без секретаря из Государственного департамента, и таким образом не оставил записей о точных предложениях Путина.

