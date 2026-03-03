Иран потерял свой единственный экспедиционный корабль (фото)

В составе ВМС Ирана он выполнял роль передовой плавучей базы, предназначенной для обеспечения операций вдали от иранских берегов.

Иран потерял свой единственный экспедиционный корабль под названием INS Makran. Об ударе по судну сообщается со ссылкой на спутниковые снимки, которые обнародовал аналитик Джозеф Демпси, пишет Милитарный.

По имеющейся информации, корабль находился на территории военно-морской базы в Бандар-Аббасе. На спутниковом снимке зафиксирован пожар в районе надстройки - секции, где расположен мостик, а под ней - ключевые внутренние отсеки, включая машинное отделение.

Есть высокая вероятность, что судно получило критические повреждения, которые делают невозможным его восстановление и дальнейшую эксплуатацию, считают эксперты. Фактически это позволяет говорить о его уничтожении.

Видео дня

Кто именно нанес удар - официально не сообщается. В то же время не исключается причастность США. Ранее президент Дональд Трамп заявлял, что в рамках операции Epic Fury Иран якобы потерял не менее 9 кораблей.

Спутниковые снимки также свидетельствуют о затоплении на базе ВМС Ирана в Конараке легкого фрегата IRIS Jamaran класса Moudge и корветов IRIS Bayandor и IRIS Naghdi класса Bayandor. Еще несколько судов, среди которых вспомогательное Delvar и два патрульных катера класса Hendijan, предположительно также уничтожены, однако окончательного подтверждения пока нет.

Чем был INS Makran

INS Makran не строился как боевой корабль с нуля. Его создали на базе переоборудованного нефтяного танкера Al Buhaira, построенного в Японии на верфи Sumitomo Heavy Industries в городе Йокосука (префектура Канагава). Судно спустили на воду в сентябре 2009 года, а завершили строительство в марте 2010-го.

Изначально это был танкер класса Aframax с дедвейтом более 105 тыс. тонн и способностью перевозить около 100 тыс. тонн нефти. Его длина составляла почти 230 м, ширина - 42 м.

После перехода под контроль Ирана судно переоборудовали на военно-морской базе в Бандар-Аббасе. В новой конфигурации корабль спустили на воду в ноябре 2020 года, а уже в декабре он прошел ходовые испытания.

Плавучая база для дальних экспедиций

В составе ВМС Ирана Makran выполнял роль передовой плавучей базы, предназначенной для обеспечения длительных операций вдали от иранских берегов. Фактически это был инструмент демонстрации флага и проекции силы.

Судно неоднократно действовало за пределами региона Ближнего Востока. В частности, в июле 2021 года оно находилось в районе Ла-Манша, что стало одним из символических эпизодов расширения географии иранской военно-морской активности.

Речь идет о том, что в случае окончательного подтверждения уничтожения INS Makran Иран фактически потеряет единственную платформу, которая обеспечивала ему возможность проведения полноценных экспедиционных операций в отдаленных районах Мирового океана.

Операция США в Иране

Напомним, Центральное командование США сообщило, что американские военные силы на Ближнем Востоке уничтожили 11 иранских кораблей.

Речь шла о том, что иранский режим имел 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня - ноль. Военные США напомнили о длительной истории иранских провокаций на воде. В частности, в Соединенных Штатах говорят, что иранский режим десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе.

Вас также могут заинтересовать новости: