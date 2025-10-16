106-метровую суперяхту Amadea, принадлежавшую олигарху Керимову, продали на закрытом аукционе, но ее "поход в новую жизнь" уже сопровождается судебными бурями.

Конфискованную суперяхту российского олигарха Сулеймана Керимова наконец продали. Хотя роскошная Amadea сменила владельца, но судебные баталии продолжаются, пишет Business Insider.

Как подтвердили изданию в Службе маршалов США, 106-метровая Amadea была выставлена на аукцион правительством США после того, как ее конфисковали на Фиджи в 2022 году в рамках операции KleptoCapture. На момент ареста судно оценивали в 300 миллионов долларов, хотя впоследствии стоимость снизили до около 230 миллионов.

Роскошная яхта, построенная немецкой компанией Lürssen - той же, что создавала суда для Сергея Брина и Барри Диллера, - имеет шесть палуб с бассейном-инфинити, джакузи, двумя спа-зонами, частным кинотеатром, вертолетной площадкой и даже аквариумом для лобстеров. Внутри - позолоченный бар, элитное пианино, лифты с золотой отделкой.

Несмотря на всю эту роскошь, для правительства США яхта стала обузой - ее содержание обходилось почти в 1 миллион долларов в месяц. Именно поэтому власти спешили найти покупателя, чтобы снять расходы с плеч налогоплательщиков.

Скандалы и споры

Впрочем, право собственности на Amadea остается спорным. После ареста судна российский бизнесмен Эдуард Худайнатов заявил, что именно он является настоящим владельцем. Суд в США признал его лишь "фиктивным владельцем", который действовал от имени другого лица, и разрешил конфискацию яхты. Худайнатов обжаловал это решение, назвав продажу "преждевременной и незаконной".

"Мы будем продолжать борьбу, пока не вернем свое имущество", - заявил адвокат Худайнатова Адам Форд. Он также предупредил потенциальных покупателей, что приобретение яхты, "стоимостью 230 миллионов долларов", связано с серьезными юридическими рисками.

Юристы сравнивают ситуацию с историей другой конфискованной яхты - Alfa Nero, которую Антигуа и Барбуда продали всего за 40 миллионов долларов после ряда судебных споров. Тогда даже бывший CEO Google Эрик Шмидт отказался от покупки из-за правовой неопределенности.

Кто стал новым владельцем Amadea - пока не разглашается. Но, как отмечают американские медиа, учитывая все риски, новый капитан яхты, вероятно, не спешит выходить за пределы американских вод.

Конфискация яхты Amadea

Как сообщал УНИАН, Украина может "вырвать" из рук РФ не менее 300 млн долларов за счет яхты Amadea подсанкционного российского олигарха Сулеймана Керимова, которую ориентировочно оценили именно в такую стоимость.

Суперяхту Сулеймана (актив в 348-футов и 106-метров по размерам) конфисковали на территории Фиджи в мае 2022 года, согласно ордеру США. Именно в то время Вашингтон ужесточил санкции против Сулейманова, учитывая его близость к лидеру РФ Владимиру Путину.

