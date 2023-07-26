Бортовые системы российских самолетов уже выслужили свой ресурс.

В Российской Федерации обостряются проблемы со стратегическими бомбардировщиками, которые агрессор использует для ударов по территории Украины. Им просто не хватает комплектующих.

"У российских оккупантов из-за международных санкций возникают реальные проблемы с вооружением, прежде всего с военными самолетами", - сообщает спикер Генштаба Вооруженных сил Андрей Ковалев в телемарафоне.

По его словам, на авиабазе Ханска россияне начали подготовку пилотов экипажей самолетов Ту-22 М3 и Ту-95 МР. Она продлится 6 месяцев. Ковалев пояснил, что причиной стали проблемы с продлением регламента летной годности самолетов, прежде всего Ту-22 М3. Большинство из них имеют бортовые системы, выслужившие свой ресурс.

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"Новых комплектующих россияне не могут купить заграницей, а сами уже давно не производят такие детали, поэтому такие самолеты не могут дальше безопасно эксплуатироваться", - подытожил спикер.

Санкции против России

Как ранее сообщал УНИАН, уже через четыре месяца после начала полномасштабной войны из-за санкций у России начались проблемы с авиацией. Оборонные предприятия РФ начали искать аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.

Кроме того, в России половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя после введения санкций.

В этом году стало известно, что Россия может остаться без 30% вертолетов на протяжении года. Это произойдет, если не решить проблему с поставками двигателей и других комплектующих.

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