Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 ("кукурузники"), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с агрессором.

На фоне массовых антироссийких санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, авиакомпании агрессора столкнулись с риском остановки полетов на самолетах Ан-2.

Как сообщает российский РБК, об этом заявил гендиректор Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) Павел Ненастьев, который отметил проблемы с поставками и подорожанием запчастей для Ан-2. Он также заявил о необходимости производства в России около 60 комплектующих для этих самолетов.

Российские авиакомпании, эксплуатирующие легкие многоцелевые самолеты Ан-2 ("кукурузники"), столкнулись с дефицитом запчастей из-за отказа европейских поставщиков сотрудничать с агрессором.

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Если не принять меры, у МАРЗ и других ремонтных предприятий "может просто-напросто прекратиться возможность оказывать сервисные услуги. Это грозит остановкой парка самолетов Ан-2", - заявил Ненастьев.

Гендиректор Шахтинского авиационно-ремонтного завода (ШАРЗ) Владимир Соломатов заявил, что у его предприятия аналогичная позиция по перспективам эксплуатации Ан-2. Кроме того, проблемы с экстплуатацией Ан-2 подтверждают в Сибирском научно-исследовательском институте авиации (СибНИА), который с 2013 года является официальным разработчиком самолетов Ан-2 на территории России.

Что происходит с авиацией агрессора

2 марта 2022 года мировые производители самолетов Boeing и Airbus остановили работу в России из-за вторжения в Украину. Были остановлены поставки запчастей в Россию, техническое обслуживание и оказание техподдержки для авиакомпаний из РФ.

В Европе остановили действие сертификатов годности самолетов для всех авиакомпаний РФ.

В июне 2023 года российский "Аэрорфлот" в обход санкций обновил софт на самолете Airbus A350.

В июне 2023 года в РФ "модернизировали" советский Ил-96, от которого "Аэрофлот" отказался 9 лет назад. Самолет позиционируется как "современный", однако он имеет все недостатки советской модели Ил-96, которая разрабатывалась в конце 1980-х годов.

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