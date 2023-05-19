Дефицит двигателей возник у вертолетов как иностранного, так и отечественного производства.

Россия может остаться без 30% вертолетов в течение года, сказал глава крупнейшего оператора вертолетов Utair Андрей Мартиросов.

По его словам, это произойдет, если не решить проблему с поставками двигателей и других комплектующих.

Как сообщает РБК, Мартиросов представил свой сценарий во время выступления на форуме HeliRussia 18 мая. Приоритетной проблемой отрасли он назвал нехватку вертолетных двигателей и сложности приобретения агрегатов и комплектующих изделий, а также задержки их поставки до 300 дней. Дефицит двигателей, по его словам, возник у вертолетов как иностранного, так и российского производства.

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Проблемы с авиацией в РФ - детали

В России половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации вышла из строя после введения санкций. Из-за этого пилоты гражданской авиации выпускаются "с огромной задержкой", если ситуация не изменится, то в России "будет некому летать" на магистральных воздушных судах.

Российская авиационная отрасль "летит" к катастрофе, поскольку все разрешения на эксплуатацию самолетов там сейчас выдают некомпетентные организации.

Сотрудники российского "Аэрофлота" получили приказ как можно реже письменно фиксировать неисправности самолетов, а о поломках сообщать исключительно в устной форме.