Оборонным предприятиям рекомендуют искать пути импортозамещения.

Оборонные предприятия РФ пытаются найти аналоги сотен наименований комплектующих для своих самолетов.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины со ссылкой на материалы служебной переписки от 20 июня между командованием 8 авиационной дивизии особого назначения (Чкаловский, Московская обл.) с руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса, осуществляющих производство, ремонт и обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту" различных типов и назначения.

Во время переписки командования 8 АД ОсП выразило обеспокоенность отсутствием импортных комплектующих для ремонта, обслуживания самолетов серии "Ан", "Ил", "Ту". Предлагается отработать возможность импортозамещения отдельно по каждому типу самолетов:

Ил-96-400vvip — 114 наименований импортных комплектующих производства Германии, Франции, США, Великобритании, Украины, Нидерландов;

Ил-62 - 8 наименований импортных комплектующих производства США;

Ил-76МД - 6 наименований импортных комплектующих производства США, Украины;

Ил-18 - 1 наименование импортного комплектующего производства Украины;

Ту-214 - 71 наименование импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины, Китая, Японии, Чехии, Нидерландов, Германии;

Ту-154 — 39 наименований импортных комплектующих производства Франции, США, Великобритании, Украины;

Ту-134 — 9 наименований импортных используется производства США, Украины.

"Среди комплектующих и систем, которые перестали поставляться в РФ после введения санкций, системы посадки по маякам, детекторы дыма, метеолокатори, радиолокационные системы, навигационные системы и даже кофеварки с микроволновками", - отмечает разведка.

По данным ГУР, ранее глава комитета совета федерации россии по конституционному законодательству и госстроительству сообщил, что "программа импортозамещения провалена полностью, кроме бравурных отчетов отраслевых ведомств нет ничего".

Как сообщал УНИАН, ранее в России остановилось производство новых танков из-за финансовых проблем и отсутствия импортных комплектующих.

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