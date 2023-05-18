Эксперт считает, что летать в России становится опасно.

Российская авиационная отрасль "летит" к катастрофе, поскольку все разрешения на эксплуатацию самолетов там сейчас выдают некомпетентные организации. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

В эфире телеканала FREEДОМ он уточнил, что есть две организации, которые занимаются вопросами безопасности гражданской авиации. Это Международная организация гражданской авиации (ІКАО) и Международная организация воздушного транспорта (ІАТА). Ни одна из этих организаций в России сейчас не действует.

"ІКАО – это орган ООН, который разрабатывает все стандарты безопасности, а ІАТА – это неправительственная организация перевозчиков. Все этапы жизненного цикла самолета, начиная от проекта и заканчивая утилизацией, описываются стандартами ІКАО. Для каждого самолета выдается так называемый сертификат летной годности. И только на основании этого сертификата летной годности самолет можно поднимать в воздух", – отметил эксперт.

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Криволап напомнил, как глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о продлении эксплуатации самолетов на год. Произошло это в конце 2022 года.

"Все регламентные работы, которые должны были проводиться на самолетах, – а это диагностика, обследование двигателей, обслуживание их, все работы по фюзеляжу – делают специально обученные люди по соответствующим регламентам и нормам. Как вы на автомобиле заезжаете на гарантийное обслуживание, точно так же в авиации это гарантийное обслуживание длится фактически всю жизнь. Весь жизненный цикл самолета", – добавил эксперт.

По его мнению, летать в России становится опасно. Он не советовал бы пользоваться этими самолетами, поскольку прекратились поставки запчастей и обслуживание этих бортов специалистами.

"И те страны, которые не хотят попасть под санкции, не занимаются ремонтом и обслуживанием авиации, поставкой запчастей", – сказал эксперт.

Проблемы с самолетами в России

В России возник дефицит самолетов для обучения пилотов гражданской авиации, трудности с подготовкой летчиков начинаются уже сейчас. Отмечается, что после введения санкций в РФ вышла из строя половина учебных самолетов в летных училищах Росавиации.

В то же время российская авиакомпания "Аэрофлот" запретила своим сотрудникам письменно фиксировать поломки самолетов. О них разрешают сообщать только в устной форме. Причиной такого распоряжения является отсутствие запчастей для ремонта бортов.

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