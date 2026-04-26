В Мали был збит российский военный вертолёт (видео)

Вблизи города Гао в Мали был сбит российский вертолет. Как сообщает российский пропагандист Илья Туманов, который администрирует авиационный канал Fighterbomber, все, кто был на борту, погибли.

"В Африке потерян наш вертолет. Экипаж и мобильная огневая группа, находившаяся на борту, погибли", – пишет он.

Точных причин уничтожения вертолета он не называет, однако отмечает, что предварительной причиной стало "внешнее огневое воздействие", имея в виду зенитно-ракетный комплекс.

Как отмечает "Милитарный", информация о сбивании российского вертолета начала поступать еще 25 апреля от представителей "Фронта освобождения Азавада" (FLA). На тот момент никаких подтверждений или фото обломков не обнародовали. Позже в сети появилось видео предполагаемого места падения летательного аппарата со столбом дыма.

На сегодняшний день Россия поддерживает присутствие в Мали силами "Африканского корпуса" Минобороны РФ. Эти подразделения участвуют в боевых операциях против повстанцев-туарегов на севере (Азавад) и исламистов (JNIM) в центральных районах. Россияне контролируют ключевые военные базы в Севаре, Гао и Кидале, а также охраняют золотодобывающие шахты и другие месторождения полезных ископаемых – плату малийских властей за "услуги безопасности".

Ранее сообщалось о масштабной атаке джихадистов на базы "Африканского корпуса" Минобороны РФ в Мали.

Связанная с "Аль-Каидой" группировка "Джамаат Нусрат Аль-Ислам Валь-Муслимин" при содействии туарегского альянса "Фронт освобождения Азавада" 25 апреля атаковало военную базу в Кати, где располагается "Африканский корпус" Минобороны РФ, сменивший ЧВК.

Атаки были проведены еще в нескольких регионах страны, в частности, бои шли возле международного аэропорта "Модибо Кейта". Также повстанческий "Фронт освобождения Азавада" заявил, что армейский вертолет был сбит в северном городе Кидал.

