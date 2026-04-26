В Мали убили пророссийского министра обороны

В Мали произошла одна из самых масштабных скоординированных атак повстанцев за последние годы. В ходе нападения был убит министр обороны страны Садио Камара, пишет Aljazeera.
Отмечается, что убийство произошло 25 апреля. Повстанцы напали на резиденцию министра в гарнизонном городке Кати. По данным разведки, атаку совершили боевики группировки JNIM.
Для атаки использовали заминированный автомобиль, которым управлял террорист-смертник. Взрыв практически полностью разрушил резиденцию.
В издании добавили, что Камара был центральной фигурой в военном правительстве, захватившем власть после двух переворотов подряд в 2020 и 2021 годах.
Журналисты подчеркнули, что Камара считался "правой рукой" самопровозглашенного президента Мали Ассими Гоиты. Он был одним из главных лоббистов присутствия российского "Африканского корпуса" (бывшая ЧВК "Вагнер") в стране.
Ранее издание The Insider, ссылаясь на анализ открытых данных, а также сообщения российских и украинских источников писало, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были ликвидированы не менее 19 генералов. Они погибали как на фронте, так и в тылу (например, в результате диверсий).
В издании отметили, что первым из генералов российской армии, убитых после начала полномасштабной войны, был заместитель командующего 41-й общевойсковой армией Андрей Суховецкий (погиб 28 февраля 2022 года в Черниговской области).
Кроме того, среди подтверждённых потерь: генералы Олег Митяев, Владимир Фролов, Андрей Симонов, Канамат Боташев и Роман Кутузов, погибшие в 2022 году. В последующие годы погибли Сергей Горячев, Олег Цоков, Владимир Завадский. Также были убиты начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик, заместитель главнокомандующего ВМФ Михаил Гудков.