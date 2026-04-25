Нападение происходит на фоне усиления давления джихадистов на Бамако.

Армия Мали заявила, что ведет бои с вооруженными боевиками, напавшими на ее казармы в Бамако и других районах страны. Об этом пишет Bloomberg.

В то же время представитель посольства РФ сообщил, что "Африканский корпус", который контролирует Кремль и является преемником африканского подразделения наемной группы "Вагнер", оказывает поддержку малийским силам, которые отражают атаки боевиков за пределами столицы.

"Наши силы обороны и безопасности занимаются нейтрализацией нападающих", - сообщил начальник штаба армии в посте на Facebook, а впоследствии на армейском канале FAMa TV подчеркнул, что боевики атаковали Бамако, соседний город Кати и "другие города".

В свою очередь, местные жители сообщили о дыме и взрывах вблизи аэропорта Бамако около 07:30 по местному времени.

Также повстанческий "Фронт освобождения Азавада" заявил, что армейский вертолет был сбит в северном городе Кидал.

"Нападение происходит на фоне усиления давления джихадистов на Бамако, когда перебои с поставками топлива и неоднократные нападения на военные конвои дестабилизируют столицу в течение последних месяцев. Это также совпадает с возобновлением дипломатических отношений США с Мали", - объясняют в Bloomberg.

По словам журналистов, насилие разворачивается в тот момент, когда Мали - один из крупнейших производителей золота в Африке - становится главным игроком на рынке лития, а проекты, поддерживаемые Китаем, а именно шахта Гуламина, свидетельствуют о растущем стратегическом значении в этой сфере.

