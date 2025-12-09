С октября из-за угрозы в воздухе аэропорт Вильнюса был закрыт более чем на 60 часов.

В Литве во вторник, 9 декабря, объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня по всей территории страны. Такое решение правительства связывают с воздушными шарами, которые залетают из Беларуси.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Литвы. Руководителем операций в чрезвычайной ситуации назначен глава МВД Владислав Кондратович.

"Борьба с гибридной атакой Беларуси требует принятия жестких мер и защиты наиболее уязвимых от этой атаки сфер. Все соответствующие учреждения объединяют усилия, чтобы предотвратить угрозу, которую представляют воздушные шары с контрабандой. Общество не испытывает неудобств из-за объявленной ситуации", – отметила премьер-министр Инга Ругинене.

Видео дня

Введение чрезвычайной ситуации имеет целью, в частности, контролировать угрозу гражданской авиации. По словам Кондратовича, военные получат "определенные специальные права", которые позволят им эффективнее действовать как совместно с должностными лицами Министерства внутренних дел, так и индивидуально.

В МВД Литвы напомнили, что с октября из-за угрозы в воздухе аэропорт Вильнюса был закрыт более чем на 60 часов. Это повлияло на более 350 рейсов и затронуло около 51 000 пассажиров.

"Чрезвычайная ситуация объявляется не на части территории, а на всей территории Литвы, поскольку, в зависимости от ветра, воздушные шары с контрабандой могут перемещаться не в одном муниципалитете страны: из-за фиксированных навигационных отметок, характерных для воздушных шаров с контрабандой, уже была нарушена работа не только аэропорта Вильнюса, но и аэропорта Каунаса, а также такие отметки были зафиксированы и в глубине страны (в окрестностях Шяуляй, Кедайняй)", – добавляют в ведомстве.

Нарушение воздушного пространства Литвы

В конце ноября издание The Telegraph писало, что Россия пытается создать хаос в воздушном движении и вычислить слабые места в воздушной обороне НАТО. Отмечалось, что Москва запускает с территории Беларуси большое количество воздушных шаров, оснащенных GPS-трекерами, которые затем переправляются через границу в Литву.

Напомним, в октябре аэропорт Вильнюса в очередной раз закрывали из-за массового налета воздушных шаров с контрабандой из Беларуси. Это был второй случай за месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: