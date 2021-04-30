Число погибших со стороны Кыргызстана в результате военного обострения на границе с Таджикистаном увеличилось до 31 человека.
Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Элиза Солтонбекова, цитируют РИА Новости.
Еще 154 человека пострадали, 121 из них – гражданские лица.
Читайте такжеAtlantic Council: Империализм Путина сделал соседей России "недружественными странами"В то же время в Душанбе утром насчитали 8 жертв и 110 раненых.
Сегодня, 30 апреля, Кыргызстан заявил о возобновлении перестрелок на границе. Из прилегающего района эвакуировали уже более 20 тысяч граждан.
Обострение на кыргызстанско-таджикской границе
- Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.
- После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.
- Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.
- Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.
- Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.
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