Ранее Кыргызстан заявил о возобновлении перестрелок на границе.

Число погибших со стороны Кыргызстана в результате военного обострения на границе с Таджикистаном увеличилось до 31 человека.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Элиза Солтонбекова, цитируют РИА Новости.

Еще 154 человека пострадали, 121 из них – гражданские лица.

Читайте такжеAtlantic Council: Империализм Путина сделал соседей России "недружественными странами"В то же время в Душанбе утром насчитали 8 жертв и 110 раненых.

Сегодня, 30 апреля, Кыргызстан заявил о возобновлении перестрелок на границе. Из прилегающего района эвакуировали уже более 20 тысяч граждан.

Обострение на кыргызстанско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 29 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.

После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская