Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

Кыргызстан заявляет о возобновлении перестрелок в Лейлекском районе вблизи Таджикистана. 29 апреля стороны договорились о прекращении обстрелов.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на комментарии представителей местных органов власти.

Читайте такжеВ Израиле во время давки на религиозном празднике погибли десятки людей (фото)Главу сельского совета Интернационал Лейлекского района Кыргызстана взяли в заложники, сообщила в комментарии российскому агентству Интерфакс пресс-секретарь УВД Баткинской области Кыргызстана Дамира Юсупова.

По ее словам, обстановка на границе напряженная. В Лейлекском районе заметили военную технику Таджикистана, сами военные, утверждает Юсупова, "проникли в дома киргизских граждан".

Заместитель главы Баткенской области Кыргызстана Маруфхан Тулаев добавил, что в пятницу таджикские силовики напали на село Кызыл-Бел: 20 минут вели огонь из гранатометов

Более 20 тысяч жителей Баткенской области Кыргызстана эвакуировали с приграничной территории.

Обострение на кыргызстанско-таджикской границе

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля в результате конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта "Головной", который обе страны считают своей территорией.

После нескольких стычек 29 апреля начались столкновения между военными двух стран.

Кыргызстан сообщил о двух погибших в результате столкновений и 26 раненых. В Душанбе заявляют о девяти пострадавших, двое из которых получили огнестрельные ранения.

Кыргызстан обвиняет Таджикистан в применении минометов и пулеметов при попытке захватить водозабор. В Душанбе обвиняют другую сторону в провокации.

Вечером 29 апреля главы МИД Кыргызстана и Таджикистана договорились прекратить огонь в районе границы и отвести технику.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская