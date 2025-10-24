Словацкий премьер похвастался, что не даст на оборону Украины ни цента.

Словакия не хочет никоим образом участвовать в совместных европейских инициативах по финансированию оборонных нужд Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в видеообращении на своей странице в Фейсбук.

Он в частности похвастался, что во время заседании Европейского Совета в Брюсселе в четверг настаивал, чтобы в совместном заявлении по Украине не упоминалась возможность "конфискации" замороженных российских активов для финансирования так называемого репарационного кредита для Киева.

При этом он подчеркнул, что сама Словакия в любом случае не будет приобщаться к созданию механизма репарационного кредита.

Видео дня

"Какое бы решение не было принято [на уровне ЕС], я хочу, чтобы мы в Словакии четко это понимали. Правительство, которое я возглавляю, никогда, я подчеркиваю, никогда, не подпишет никакой гарантии кредита для Украины на военные расходы. Мы также не потратим ни одного цента из собственного государственного бюджета на такие цели", - заявил Фицо, добавив, что Словакия готова помочь Украине в гуманитарных вопросах.

Словацкий премьер также рассказал, что лидеры стран-членов ЕС видят значительные риски, связанные с использованием замороженных российских активов для финансирования потребностей Украины. В частности их пугают потенциальные судебные иски со стороны России и другие варианты российского "возмездия". Однако, по словам Фицо, они все равно обсуждают идею репарационного кредита, потому что уже не хотят помогать Украине за счет собственных национальных бюджетов.

Репарационный кредит для Украины: что нужно знать

Как писал УНИАН, в ЕС сейчас активно обсуждают идею выделения для нужд Украины кредита в 140 млрд евро, который должен быть обеспечен замороженными российскими активами.

Замысел заключается в том, что сами деньги формально остаются собственностью РФ и продолжают лежать на счетах в ЕС. Но под залог этих денег выпускаются специальные облигации, продажа которых обеспечивает финансирование военных и гуманитарных нужд Украины.

Кредит будет иметь нулевой или очень низкий процент, и Украина должна будет его вернуть только в случае, если Россия выплатит репарации за войну.

Однако существует ряд юридических, финансовых и политических вопросов. Некоторые страны ЕС сомневаются, законно ли использовать российские активы таким образом. Также европейцы боятся судебных исков от РФ. Не достигнуто единого согласия между странами-членами ЕС относительно механизма передачи денег, гарантий, распределения рисков и правового оформления.

