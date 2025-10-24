Ведущая спросила об одной детали съемок в фильме "Песики".

Популярная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк заставила гадать, действительно ли ее жених, военнослужащий Дмитрий Бабчук запрещал ей сниматься в откровенных сценах фильма "Песики".

Так, в одном из раундов нового выпуска развлекательного шоу "Хто зверху?" мужская команда должна была ответить на соответствующий вопрос.

"В фильме "Песики"… я уже тогда встречалась с Дмитрием, и он запретил мне постельные сцены, потому в них снималась дублерша. Было или не было?" - спросила Никитюк.

В итоге участники мужской команды ответили правильно, что такого не было.

"Не было никакой дублерши", - подтвердила Леся.

Напомним, в этом же выпуске шоу Леся Никитюк проговорилась, как познакомилась с женихом-военным и отцом своего ребенка:

"Давайте возьмем большие города. Какое знакомство вообще? Где? С кем? Все знакомятся через приложения. И это помогает хотя бы демографический кризис решить в нашей стране. Это я конкретно о своих отношениях, которые возникли в приложении", - рассказала Леся.

