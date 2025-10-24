С недавних пор россияне начали активно применять КАБы с реактивным двигателем.

Российские управляемые авиабомбы (КАБы) начали долетать до Одесской области. В перспективе они могут стать угрозой даже для столичного региона. Об этом в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция" заявил нардеп Василий Мокан.

"Сегодня произошел прецедент: реактивные авиабомбы, КАБы, долетели до Одесского региона - это зафиксировано впервые. Россияне постоянно работают над увеличением дальности этого вида оружия. Я вам скажу, что и столичный регион может быть потенциально в зоне риска", - заявил он.

Нардеп посчитал, что Кремль решил в этом отопительном сезоне лишить украинцев тепла, воды и света.

"Это часть глобального плана по тому, чтобы склонять Украину к капитуляции. Конечно, создать проблемы они нам могут, и серьезные проблемы", - сказал Мокан.

Дальнобойная версия КАБов

Как писал УНИАН, 16 октября впервые с начала полномасштабной войны Россия нанесла удар двумя КАБами по окраине Николаева. 20 октября КАБы упали в 20-30 километрах от Полтавы, а уже сегодня российские авиабомбы полетели в направлении города Южное в Одесской области.

Как пояснил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский, такую дальнобойность имеют не обычные КАБы с крыльями, а специально усовершенствованные варианты с реактивным двигателем. Военный обозреватель Александр Коваленко говорит, что такие версии КАБов могут преодолевать расстояние до 150 километров от места пуска.

