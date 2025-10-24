На этой неделе США впервые от момента возвращения Трампа в Белый дом ударили санкциями по России.

На этой неделе США впервые за вторую каденцию Дональда Трампа ввели весомые санкции против России. Это стало прямым следствием того, что за переговоры с Кремлем в Белом доме теперь отвечает госсекретарь Марко Рубио, а не специальный посланник Стивен Уиткофф, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что в течение всего 2025 года Трамп сопротивлялся идее введения новых санкций против России, веря в возможность дипломатической договоренности с Путиным об окончании войны в Украине. Эту веру президента США подпитывал его давний друг по бизнесу Стив Уиткофф, которого Трамп приволок в Белый дом и которому поручил переговоры с РФ.

Однако в августе некомпетентность Уиткоффа привела к недоразумению между Белым домом и Кремлем. Трамп организовал саммит на Аляске, потому что Уиткофф его заверил в готовности россиян договариваться. Как выяснилось потом, Уиткофф все напутал, и Путин приехал на саммит с уверенностью, что США готовы принять кремлевский план по капитуляции Украины.

Так что на этот раз, когда Трамп договорился с Путиным о новом саммите в Будапеште, вопрос организации встречи доверили уже не Уиткоффу, а госсекретарю Марко Рубио, опытному политическому функционеру. И ему хватило одного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы понять, что российские позиции не изменились со времен Аляски.

Собеседник Bloomberg, знакомый с мнением Кремля, рассказал, что после телефонного разговора Путина и Трампа на прошлой неделе в Москве были убеждены в готовности президента США принять требование России о передаче ей остатка Донбасса в обмен на скромные территориальные уступки со стороны Москвы. Но на следующий день, после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп заявил, что хочет прекращения огня вдоль нынешних линий фронта. Лавров пытался объяснить Рубио неприемлемость такой позиции, что и привело к срыву будапештского саммита.

"В прошлый раз США понадобилась встреча на Аляске, чтобы осознать, что с российской стороны нет гибкости. На этот раз это осознание произошло до встречи, что является хорошим шагом", - сказала Лиана Фикс, старший научный сотрудник в американском аналитическом центре "Совет по международным отношениям".

Уже через два дня после разговора Рубио с Лавровым США ввели санкции против крупнейших российских производителей нефти, внеся в черный список государственный нефтяной гигант ОАО "Роснефть" и ОАО "Лукойл".

"Каждый раз, когда я разговариваю с Владимиром [Путиным], у меня происходят хорошие разговоры, а потом они просто никуда не ведут", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете в среду после объявления санкций.

