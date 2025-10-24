Осень - лучшее время, чтобы заняться пионами в саду.

Пионы могут цвести лишь в течение короткого периода, но многие садоводы с нетерпением ждут их цветения. Крупные, пышные соцветия могут радовать лишь несколько недель, но пионы требуют много внимания.

Издание Homes and Gardens пишет, что растения необходимо обрезать и мульчировать, чтобы они оставались здоровыми. Осень также предоставляет идеальную возможность пересадить или разделить кусты.

Обрезайте растения

Когда листва пиона пожелтеет и отмирает осенью, приходит время их обрезать. Как правило, эти многолетние растения обрезают в октябре или ноябре, в зависимости от климата, но нужно дождаться, пока листва полностью пожелтеет или побуреет.

Листья могут завянуть после цветения, но нетерпеливость и слишком ранняя обрезка будет огромной ошибкой. Для лучшего цветения в следующем году листьям нужно как можно больше времени для фотосинтеза и накопления энергии.

Еще одна важная причина обрезать пионы осенью заключается в том, что они подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям, как мучнистая роса, ботритис и серая гниль. Возбудители могут перезимовать на старом растительном материале, а затем заразить новую листву весной.

Мульчируйте органическим материалом

Мульча изолирует корни от мороза, что крайне важно в более холодном климате. Она также помогает поддерживать влажность почвы и уменьшает конкуренцию со стороны сорняков.

Лучшие виды мульчи для пионов осенью - это компост, перегной, солома или натуральная древесная мульча. Уложите слой толщиной в несколько сантиметров вокруг пиона, но не засыпайте верхушку растения.

Пересадка растений

Растения начинают входить в состояние покоя в конце осени, поэтому период с сентября по ноябрь - отличное время для пересадки.

Обрежьте стебли и выкопайте большой круг вокруг растения, чтобы не повредить корни при извлечении пиона из земли. Старайтесь извлечь растение с большим количеством почвы вокруг корневого кома и пересадить его в большую яму, чтобы верхушка находилась не более чем на 2,5 см ниже уровня почвы. Посыпьте вокруг растения костную муку, которая богата фосфором и способствует развитию корней, а затем обильно полейте и замульчируйте.

Разделите растения

Подготовьте все так же, как описано выше. Потом обрежьте стебли до земли и осторожно поднимите пион из почвы. Счищая как можно больше почвы с корневого кома, вы сможете увидеть, где находятся глазки или почки - это небольшие выросты на кроне, из которых появляются стебли.

Разделите растения острой лопаткой или ножом, убедившись, что на каждой части есть не менее 3-5 глазков. Как можно скорее пересадите части в солнечное место. Хорошо поливайте новую часть.

Важно помнить, что пересажанные пионы не зацветет следующей весной.

