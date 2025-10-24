Такой маникюр придает рукам ухоженный вид.

Кто бы мог подумать, что некогда простоватый лиловый вернется в моду с таким шиком? Этой осенью именно он может стать самым элегантным цветом сезона.

Этот оттенок довольно универсален, поэтому подходит и для коротких ногтей, и для длинных миндалевидных форм. Real SimpІе собрал восемь идей, которые покажут, как носить лиловый в маникюре этой осенью.

Кошачий глаз

Если хочется сияния, но без привычного "зеркального" блеска, попробуйте вариант с магнитным шиммером. Эффект "кошачьего глаза" в этом цвете выглядит загадочно и утонченно.

Мраморный

Мраморный узор никогда не выходит из моды. В сочетании с нежным лиловым получается идеальный микс классики и роскоши - словно маникюр из арт-галереи.

Матовый

Матовое покрытие - это настоящая визитная карточка осени. Оно добавляет цвету глубины и делает его похожим на полированный камень.

Леопардовый принт

Анималистика снова в тренде, и на этот раз она выглядит не дико, а очень элегантно. Леопардовый рисунок в оттенках лилового придает маникюру дерзкий и одновременно спокойный вид.

Хроматический лиловый

Не можете выбрать один оттенок? Не нужно! Попробуйте омбре или маникюр в нескольких тонах - от пудрового до сливового. Такая монохромная палитра выглядит стильно и современно.

С блестками

Блестки 90-х вернулись, только на этот раз в более изящном формате. Соедините грубый глиттер с приглушенным цветом и получите модный баланс между ностальгией и минимализмом.

Французский лиловый

Френч в лавандово-розовом тоне выглядит мягко и романтично. Добавьте пару ногтей с аурным эффектом, чтобы маникюр заиграл новыми оттенками.

Цветочный

Цветочные рисунки не только для весны. На фоне лилового цвета они становятся более сдержанными, уютными и идеально вписываются в осеннюю палитру.

