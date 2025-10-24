Россияне образовали в Покровске и вокруг него несколько точек накопления, из которых они движутся дальше.

В Покровске сейчас находится не менее 250 российских оккупантов, которые вступают в бои и расстреляют украинских военных на позициях, в частности операторов БПЛА. Об этом рассказали УП офицеры из двух бригад, которые длительное время работают в Покровске и Мирнограде.

По их словам, логистика в город находится под полным контролем дронов, украинские военные идут к позиции по 10-15 километров пешком, а ситуация более чем критическая.

Они утверждают, что россияне образовали в городе и вокруг него несколько точек накопления, из которых они движутся дальше - в районе железной дороги, между Покровском и Гришиным, а также по линии Даченское-Новопавловка-Гнатовка.

Военные подтвердили факты расстрела россиянами украинских операторов БПЛА и вступления в стрелковый бой артиллеристов и противотанкистов внутри города.

У украинских защитников остаются позиции и южнее Покровска, однако связь с ними - минимальная, при этом часть из них расположена между позициями противника. Некоторые из позиций - фальшивые: они существуют на картах, однако на них либо стоят раненые военные, либо нет военных в принципе. Офицер рассказал:

"Пехота практически отрезана от управления. Мы их слышим по рации, стараемся сбрасывать водичку, люди по 2,5-3 месяца на позициях. Для нашей бригады - это долго, потому что мы всегда старались проводить ротации. В самом Покровске, только из того, что я знаю - 250 россиян, на самом деле, думаю, цифра еще больше. Практически на каждой улице бои, у нас ежедневно есть 200 и 300".

По его словам, вывести раненых они не могут, потому что в части посадок уже противник.

"Самая большая проблема - это то, что трудно проводить логистику. Часть дороги можно преодолеть на авто, но потом идти пешком 10-15 километров. И все это время нести БК, дроны, провизию. Вся дорога контролируется FPV-дронами на оптоволокне, очень много дронов-ждунов, дистанционного минирования, на котором ежедневно кто-то погибает", - добавил он.

Отмечается, что ухудшение ситуации в Покровске затрагивает и его город-сателлит - Мирноград, ведь логистика украинских военных к нему происходит через Покровск. Украинские военные уже фиксировали на севере Мирнограда россиян, поэтому защитники Мирнограда рискуют оказаться в окружении.

"Дела продолжают развиваться по худшему сценарию. Покровск сыплется слишком быстро, мы такого не ожидали. На севере Мирнограда есть немного россияне, на юге просачиваются малые группы, но в целом ситуация лучше, чем в Покровске", - сказал собеседник издания.

По его мнению, если "ляжет" Покровск, то для гарнизона в Мирнограде выхода не будет.

"У нас логистика в Мирноград - более 20 км. Провести замены почти невозможно. Тех, кто на щите, вынести невозможно. Родинское поджимают, Красный Лиман под россиянами. Люди работают на пределе, понимают, что окружение все ближе", - добавил он.

Ситуация в Покровске

Российские оккупанты уничтожают Покровскую агломерацию авиабомбами. Только в течение 22 октября захватчики нанесли рекордные 39 ударов, сбросив 156 управляемых авиабомб в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

