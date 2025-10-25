По его словам, для достижения этой цели они делают две вещи.

Стратегической целью России является захват Одессы, поскольку, она стремится изолировать Украину от экспортных маршрутов и нанести ей серьезный экономический ущерб. Такое мнение высказал генерал Сухопутных сил США в отставке и бывший командующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Уэсли Кларк.

"Я считаю, стратегической целью россиян является Одесса. Захватив этот портовый город, они стремятся изолировать Украину от экспортных маршрутов и нанести ей серьезный экономический ущерб. Наиболее вероятная линия продвижения - из Запорожья и Херсона в сторону Николаева и Одессы, чтобы перерезать доступ к Черному морю", - сказал он в эфире Еспресо.

По его словам, для достижения этой цели они делают две вещи.

"Первое, пытаются оттянуть украинские силы на север, усиливая давление в районах Сум и Харькова. Второе, стремятся втянуть украинские войска в длительные и изнурительные бои, чтобы ослабить их обороноспособность", - пояснил генерал.

По мнению Кларка, что главная задача ВСУ - остановить продвижение на Донбассе, удержать оборону на юге и не допустить установления контроля над северным побережьем Черного моря:

"В то же время в районе Покровска, если враг захватит город и возьмет под контроль автомобильные и железнодорожные узлы в центре Донбасса, он сможет усилить давление на Украину. Это облегчит дальнейшее наступление в сторону Одессы. Кампания ведется на широком фронте, и украинские Вооруженные силы должны последовательно отвечать на нее. Нужно четко осознавать стратегические цели России и взвешенно управлять развертыванием резервов".

Война в Украине - ситуация возле Покровска

На основе показаний офицеров двух бригад, которые работают в районах Покровска и Мирнограда, стало известно, что в городе размещено не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые столкновения и расстреливают украинских военных на позициях. В Мирнограде ситуация тоже обостряется - если Покровск падет, гарнизон Мирнограда окажется без выхода.

