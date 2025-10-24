Военный пакет помощи для Украины от Италии может быть готов уже до конца этого года.

Италия готовит 12-й пакет военной помощи для Украины. По словам лиц, знакомых с этим вопросом, в него войдут боеприпасы и ракеты SAMP/T для систем противовоздушной обороны, сообщает Bloomberg.

Согласно информации, пакет может быть готов уже к концу текущего года. Лица, которые эти детали рассказали изданию на условиях анонимномти отметили, что все будет зависеть от парламентских процессов.

Издание отмечает, что правительство действующего премьер-министра Италии Джорджи Мелони с начала полномасштабного российского вторжения в Украину с 2022 года уже предоставило Украине 11 пакетов военной помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро.

В частности, Италия направила в Киев две батареи ракет SAMP/T. В то же время, как говорится в статье, детали пакетов помощи подпадают под действие строгих законов о государственной тайне.

Эти шаги свидетельствуют о неизменной поддержке Мелони Киева несмотря на значительные ограничения бюджетных возможностей Италии и ослабление поддержки Украины со стороны США. Добавляется, что правительство Италии также обсуждает возможность активации национальной предостерегающей клаузулы по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения за чрезмерный дефицит. Издание отмечает, что оба механизма предусмотрены бюджетными правилами ЕС и позволяют дополнительные расходы на оборону.

В публикации говорится, что Италия также присоединится к инициативе Организации Североатлантического договора, направленной на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств. Как сообщили изданию источники, сумма взноса Италии еще не определена.

Издание поделилось, что поиск новых источников финансирования для Украины становится все более насущным. Военная помощь значительно сократилась после того, как США заявили, что больше не будут оплачивать оружие, которое они отправляют в Киев. Это заставило европейских союзников искать альтернативные варианты.

При этом, как говорится в статье, в четверг, 23 октября, европейские лидеры отложили решение об использовании замороженных активов российского центрального банка для оказания помощи Украине. Причиной стали призывы к большим гарантиям со стороны Бельгии, которая владеет значительной частью этих активов. Ожидается, что этот вопрос снова будет обсуждаться во время следующей встречи, которая должна состояться уже в декабре текущего года.

Отмечается, что Италия, которая традиционно отстает в расходах на оборону, договорилась с союзниками по НАТО об увеличении своего оборонного бюджета до 5% от валового внутреннего продукта до 2035 года.

Ранее УНИАН сообщал, что общественная инициатива Чехии "Подарок для Путина" собрала необходимую сумму на производство украинской ракеты "Фламинго" для ВСУ за менее чем двое суток. Организатор инициативы Мартин Ондрачек поделился, что волонтеры рассчитывали собрать средства за неделю, а не за 48 часов, что превзошло все их ожидания. На вопрос, не хотят ли они открыть сбор на еще одну ракету, Ондрачек отметил, что проведет еще одни переговоры с производителем "Фламинго", а именно компанией Fire Point.

Также мы писали, что по данным берлинского Кильского института, который отслеживает большинство видов помощи Украине, объемы пожертвований оружия стране резко сократились на 57%. Немецкие исследователи обнаружили, что поставки оружия Киеву резко выросли в первой половине 2025 года, поскольку Европа пыталась заполнить вакуум, образовавшийся из-за "отступления" Америки. По их словам, летом этот импульс угас. Не исключено, что это произошло из-за каникул.

