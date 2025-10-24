Рассказываем, что означает слово "дякую", происхождение слова "спасибі" и можно ли первое заменить вторым и наоборот.

Кто-то говорит "дякую", другие - "спасибі". Иногда те, кто говорит "дякую", делают замечания тем, кто говорит "спасибі" - мол, так неправильно. Мы решили разобраться, что на самом деле означает "дякую", происхождение слова "спасибі" и какое из них более украинское.

Как расшифровывается слово "дякую"

По информации Института языкознания им. А. Потебни НАН Украины, глагол "дякувати" имеет много производных в украинском языке:

вдяка, вдячність, віддяка;

вдячливий, вдячний;

віддячити, віддячливий;

завдяки, завдячити, завдячливість;

здякуватися, надякуватися, роздякуватися;

подяка, подякувати, подячний;

невдяка, невдячний, невдячник, невдячність.

Откуда же произошло слово "дякую", "дякувати"? По словам заместителя директора Института языкознания им. А. А. Потебни, кандидата филологических наук Александра Скопненко, в украинский язык слово "дякую" пришло в 1433 году из Римской империи. В целом этимологическую цепочку можно проследить так: украинское "дякую" - польское "dziękuję" - староверхненемецкое "dank" ("благодарность"), а древнегерманское слово "denken" ("думать") родственно латинскому "tongeo" - "знаю". По мнению литературного редактора и корректора Юлии Мороз, это можно объяснить тогдашним мышлением, мол, "вы мне сделали добро, я думаю, я помню об этом".

В чем разница между "дякую" и "спасибі"

Украинцы, выражая благодарность, говорят "дякую" или "спасибі". При этом некоторые делают замечание, что слово "спасибі" употреблять неправильно. Почему нельзя говорить "спасибі"? На самом деле, так говорить можно. По словам языковеда Александра Авраменко, благодарность можно выражать словом "спасибі", но "дякую" является более распространенной этикетной формулой выражения благодарности.

Слово "спасибі" появилось в нашем языке позже, чем "дякую" - в XVI веке. Происходит оно от сочетания слов "спаси" и "Боже", которое со временем слилось в одно слово "спасибі". Именно такое пожелание говорили в знак уважения и приязни, чтобы у человека все было в порядке. То есть, его можно употреблять наравне со словом "дякую" - ошибки в этом нет.

