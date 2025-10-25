Политик отметил, что бьют не всех - 95% мобилизованных ведут себя "адекватно".

В Украине 99% случаев избиения людей представителями территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) замалчиваются. Об этом рассказал нардеп Юрий Камельчук в интервью YouTube-каналу "Суперпозиция".

"99% видео не существует, потому что есть просо избитые люди, телефоны у них изымаются, камер внутри нет, а боди-камеры, которые ТЦК использует при задержании, подтираются. Потом они в помещении не используются. О 99% случаев вы никогда не узнаете. Таким образом, мобилизованные мужчины отлеживаются определенный срок внутри, и если им не становится хуже, их отправляют дальше на обучение. Никто никаких побоев там не снимает", - заявил он.

При этом политик отметил, что бьют не всех - 95% мобилизованных ведут себя "адекватно".

"Но есть часть тех, особенно активных, которые не имея права на отсрочку от мобилизации, пытаются себя по другому проявлять", - сказал нардеп.

По словам Камельчука, есть случаи нарушений как со стороны полиции, так и со стороны работников ТЦК, а также имеют место похищения людей преступниками, которые под них маскируются.

Ранее председатель комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что почти все видео с работниками ТЦК и СП о "бусификации" созданы с помощью искусственного интеллекта, и все это - дипфейки.

По его словам, отдельные случаи нарушения законодательства случаются, и люди, которые за это ответственны, "получают в соответствии с законодательством наказание".

