Первая церемония роз на шоу 'Холостяк': кого выберет, а кого выгонит Тарас Цымбалюк

Холостяк может попрощаться с теми, кого считали фаворитками сезона.

В пятницу, 24 октября, на телеканале СТБ состоялась премьера второго эпизода романтического реалити "Холостяк-14" с актером Тарасом Цымбалюком в главной роли.

УНИАН собирает для вас главные моменты шоу. Известно, что в этом выпуске должна состояться церемония роз, после которой количество участниц, которые борются за победу, уменьшится.

Обновлено в 19:20: К девушкам в комнату неожиданно зашла еще одна участница. Она призналась, что уже была на свидании с Тарасом - они посетили занятие по конному спорту.

Инициативу проявила Валерия Жуковская, которая профессионально занимается конным спортом с 12 лет. Холостяк сразу отметил, что она очень привлекательно выглядит в костюме наездницы.

Обновлено в 19:15: Следующей из машины вышла Анастасия Половинкина из Киева. Она подарила холостяку зажигалку, подчеркнув особенности своего характера. Девушка, работающая в сфере милитари, говорит, что ныряет во все с головой.

Обновлено в 19:05: К холостяку вышла Диана Зотова из Николаева - единственная девушка, с которой он был знаком еще до проекта. Участница родом из многодетной семьи, сейчас она работает моделью.

Она призналась, что Цимбалюк был ведущим в конкурсе "Мисс Украина", когда она принимала в нем участие. Впоследствии актер написал ей, однако они не смогли увидеться и общение просто "погасло":

"Проект "Холостяк" - это повод напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное".

Обновлено в 19:00: Тарас рассказывает о своих последних отношениях с женщиной по имени Светлана. По его словам, последней точкой для их союза стала большая ссора перед Новым годом - у пары были проблемы из-за разных графиков.

Он верит, что сможет встретить любовь на проекте, поскольку хочет завести семью и ребенка. В то же время он считает этот опыт определенной авантюрой.

Согласно анонсу, во втором эпизоде зрителей ждет много эмоций. В частности, появится новая участница, которая самостоятельно устроила холостяку первое свидание сезона. Тем временем другая девушка неожиданно покинет вечеринку.

Продюсеры шоу интригуют заявлением, что такой церемонии роз в истории проекта еще не было. Главный герой готов отпускать даже тех девушек, которых считали фаворитками.

Тем временем Николетта Бирюкова, которая запомнилась тем, что в первом эпизоде набила вместе с Цымбалюком татуировки на теле, оставила в своем Instagram-аккаунте загадочное сообщение:

"Когда я шла на проект, у меня была четкая позиция. Тарас может не понравиться мне, я могу не понравиться ему и это нормально. С человеком надо познакомиться и пообщаться. И это редкость, когда происходит метч. Но если кто-то кого-то не выбирает - это нормально. И также я говорила, что если что-то мне не понравится, я могу и сама покинуть проект. Что-то показали в выпуске, а что-то нет. А вот оставила ли я проект, или получила розу, вы сможете увидеть уже завтра".

Напомним, в первом выпуске нового сезона Тарас Цымбалюк успел познакомиться не со всеми девушками, которые пришли на проект.

