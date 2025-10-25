Этот ингредиент сделает вкуснее все, за что бы вы не взялись в выпечке.

Когда начинается сезон выпечки, многие мечтают испечь замысловатые торты и десерты для друзей и семьи. Но знаменитая кулинарная писательница Дори Гринспен предлагает другое - немного упростить задачу.

Если вы любите печь дома, есть большая вероятность, что вы фанат этой леди. Ведь Гринспен — лауреат премии имени Джеймса Бирда, известна своим ярким стилем, выразительным письмом, а также надежными, вкусными рецептами, которые удивительным образом сочетают простоту и изысканность, пишет Parade.

Недавно вышла ее новая книга-сборник из более чем 100 рецептов, посвященных "тем тортам, которые можно просто оставить на кухне, чтобы, готовя праздничный ужин, можно было перекусить кусочком". Чтобы помочь вывести выпечку на новый уровень, издание расспросило Гринспен о ключевых уроках из новой книги. В частности, она рассказала об одном простом ингредиенте, способном улучшить ваши торты в десять раз.

Простой ингредиент, который сделает ваши торты в 10 раз вкуснее

По словам Гринспен, главный "геймченджер" в выпечке — это ваниль. И не просто капля, а в гораздо больших количествах, чем было принято раньше.

"Раньше в рецептах использовали всего четверть чайной ложки ванили, но со временем я стала добавлять её всё чаще и в более щедрых дозах", — рассказывает она.

Хотя ваниль чаще всего ассоциируется с ванильными капкейками или бисквитами, Гринспен напоминает: она усиливает и уравновешивает многие другие вкусы. Главное достоинство ванили — аромат. Если ингредиенты сбалансированы, вы не обязательно почувствуете вкус ванили напрямую, но без нее десерту будет чего-то не хватать. Особенно в рецептах с большим количеством яиц: ваниль смягчает их резкий привкус.

Ваниль также усиливает вкус сливочного масла (особенно топлёеного), орехов, карамели и молочных продуктов, вроде сметаны или йогурта. Иногда можно даже добавить немного ванили в шоколадные рецепты — она раскрывает вкус какао.

Но речь идет не о какой угодно ванили. Из-за ее значительного влияния на вкус стоит покупать качественный, натуральный экстракт.

Ещё 3 простых улучшения для вашей выпечки

Помимо ванили, Гринспен делится ещё несколькими приемами, которые значительно влияют на результат.

1. Будьте разборчивы в шоколаде. Используйте тот шоколад, который вам нравится есть просто так. Шоколадные капли хороши, но плиточный шоколад, нарезанный вручную, плавится иначе.

2. "Разомните" цедру с сахаром. Если вы используете цитрусовую цедру, потрите ее прямо в сахар, а затем пальцами разомните — чтобы масла из цедры пропитали сахар. Это придаёт вкусу невероятную глубину.

3. Не забывайте про соль. Сегодня соль — важнейшая часть выпечки. Если ее не хватает, десерт кажется плоским и безвкусным.

Другие полезные советы для вашей выпечки

