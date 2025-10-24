Отношения не должны ощущаться как связь, которую нужно защищать любой ценой, отметил психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал три признака того, что отношения на самом деле созависимые, а не здоровые.

"Отношения не должны ощущаться как связь, которую нужно защищать любой ценой, включая собственное благополучие. Но это печальная реальность для слишком многих пар, попавших в динамику созависимости", - отметил он в своей статье для Forbes.

Вот по каким признакам можно отличить созависимость от любви:

Ваша самооценка зависит от поведения или эмоций партнера. Когда между вами и партнером существует созависимая связь, их одобрение становится как бы "термостатом" вашей самооценки. Их удовлетворенность = ваша безопасность, а их критика или отстранённость мгновенно лишает вас этого ощущения. Вы можете бессознательно отслеживать их настроение, менять своё поведение и брать на себя эмоции, которые никогда не принадлежали вам.

Трудности с определением и выражением собственных потребностей. Созависимость процветает, когда вы ставите потребности партнера выше своих. Это проявляется в притворстве, что все хорошо, хотя это не так, и в чрезмерной активности - попытках постоянно исправлять, спасать или заботиться о партнере, чтобы сохранить мир в отношениях. Часто это сопровождается тревогой, когда партнер отдаляется, и попытками "заслужить" внимание через угождение, частые сообщения или извинения за воображаемые ошибки. Исследование 2023 года (Current Psychology) показывает, что высокий уровень созависимости может приводить к негативной интерпретации действий себя и партнера в стрессовых ситуациях, создавая сложности.

Вы терпите неуважение под маской любви. Созависимость проявляется особенно болезненно, когда вы оправдываете пренебрежение или эмоциональную недоступность, считая это испытанием вашей преданности. Созависимые люди могут думать: если я буду любить сильнее, партнёр изменит свое поведение. Со временем это превращается в цикл переменной награды, как при зависимости - непредсказуемые "вознаграждения" держат в ловушке. Если не менять динамику, нервная система привыкает к постоянной потребности в связи, даже если она болезненна.

