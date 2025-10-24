Девушка ушла с вечеринки из-за срочной работы.

На романтическое реалити "Холостяк-14" пришла девушка, которая общалась с актером Тарасом Цымбалюком еще до проекта.

Речь идет о 24-летней модели из Николаева Диане Зотовой. Во втором выпуске нового сезона девушка призналась, что в 2022 году участвовала в конкурсе красоты "Мисс Украина", ведущим которого работал Цымбалюк. После этого он нашел ее в сети и они начали переписываться, однако находились в разных странах, поэтому не смогли продолжить общение оффлайн.

Тарас выделил ее среди других и пригласил на личный разговор, чтобы узнать, почему она не написала ему лично, а сразу пошла на проект. Диана объяснила это желанием напомнить о себе и дать им второй шанс:

"Проект "Холостяк" - это повод напомнить о себе и попробовать построить что-то серьезное".

Девушка живет в Грузии, но много путешествует по Европе по работе - она является профессиональной моделью. Во время разговора она сказала, что должна уйти на съемку, поскольку является "кормилицей" своей многодетной семьи, в которой нет отца. В начале полномасштабного вторжения их дом в Николаеве был разрушен в результате российской атаки, поэтому она планирует его восстанавливать.

Холостяк за кадром отметил, что такой "побег" не является честным по отношению к другим участницам, однако отдал должное тому, что она в молодом возрасте вынуждена обеспечивать семью. Он сказал, что она должна ему свидание, однако розу сразу не дал.

Другие участницы растерялись и указали на преимущество у Дианы, поскольку она уже знакома с Тарасом и привлекла его. Они нервно ждали, пока холостяк и девушка из Николаева вернутся.

Напомним, УНИАН ведет текстовую трансляцию второго выпуска "Холостяка-14". Именно в нем состоится первая церемония роз.

