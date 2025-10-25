По его словам, разумно рассматривать три сферы военных действий - море, воздух и суша.

Только если Украина будет иметь реальное чувство безопасности, можно будет достичь легитимного урегулирования по нынешней линии фронта. Об этом пишет для Bloomberg Джеймс Ставридис - адмирал ВМС США в отставке, бывший командующий Европейским командованием ВС США и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе.

"Украина должна иметь гарантии, что российский Черноморский флот не будет пытаться блокировать ее торговлю, особенно экспорт сельскохозяйственной продукции и калийных удобрений. До войны Украина была "житницей Европы", и в любом мирном соглашении ее способность экспортировать пшеницу и другие товары через Одессу и другие порты будет иметь решающее значение для ее экономики", - пишет он.

Ставридис считает, что потребуется постоянное присутствие ВМС НАТО, включая два или три эсминца или фрегата на базах, аналогичное количество тральщиков и разумное воздушное прикрытие, включая морские патрульные самолеты дальнего радиуса действия, такие как американский P-8 Poseidon. Этот контингент мог бы действовать из портов НАТО в Румынии, Болгарии и Турции.

Гарантии в воздухе

Аналитик отмечает, что в воздухе любая гарантия безопасности имеет как наступательный, так и оборонительный аспект. Наиболее важной оборонной мерой было бы установление бесполетной зоны над оставшейся территорией Украины, которую будут обеспечивать самолеты НАТО и украинские ВВС.

Поскольку все больше самолетов F-16 американского производства поступает в Киев через европейских союзников, это можно было бы легко осуществить, обеспечив оперативную совместимость ВВС НАТО и Украины. Он пишет:

"Логичным штабом для бесполетной зоны может стать авиабаза альянса в Рамштайне (Германия), которую могут охранять 40-50 самолетов НАТО - патрульные истребители и самолеты управления и контроля AWACS. Наступательным компонентом воздушных сил стали бы крылатые ракеты дальнего действия, такие как "Томагавк", с дальностью поражения 2400 км. В руках Украины увеличенный ракетный арсенал представлял бы значительную угрозу для критически важной экономической инфраструктуры России, в частности для нефтегазовых систем".

Гарантии на суше

По его словам, гарантии безопасности на суше потребуют более тонкого политического подхода, чем другие аспекты. Может потребоваться присутствие по меньшей мере 10 000 военнослужащих из стран НАТО, действующих под своими национальными флагами - "коалиция желающих". Это будут подразделения в основном из стран НАТО, которые находятся на передовой - Польши, стран Балтии, Финляндии и Швеции. Они могут действовать под единым командованием, возможно, польского генерала, который подчиняется Евросоюзу, и быть размещены пятью значительными контингентами вдоль новой украинско-российской границы.

Ставридис уверяет, что еще одной частью гарантий сухопутной безопасности будет предоставление Киеву постоянного доступа к системам ведения наземной войны от западных сторонников, включая боеприпасы, артиллерию, танки, мины и другие основные средства ведения сухопутных боевых действий.

Также Украина будет нуждаться в защите от российских кибератак: помощь со стороны группы специалистов под руководством США является обязательной. Обозреватель пояснил:

"С таким пакетом гарантий безопасности - на море, в воздухе, на суше и в киберпространстве - Украина могла бы реально рассмотреть сделку "земля в обмен на мир".. Единственный приемлемый путь вперед, таким образом, означает, что Запад должен договориться о реальных гарантиях, чтобы обеспечить долгосрочное процветание и безопасность Украины".

Гарантии безопасности для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что члены "коалиции желающих" - альянса 26 европейских стран, основанного в марте премьер-министром Великобритании сэром Киром Стармером для обеспечения безопасности Украины, - "разрабатывают подробные планы на случай прекращения огня".

