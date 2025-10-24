Пентагон постепенно отходит от привычки покупать мало очень дорогого оружия и переходит на принцип "много дешевого оружия".

Высокопоставленные американские военные убеждены, что война между США и Китаем из-за Тайваня может вспыхнуть до конца текущего десятилетия. И в Пентагоне все больше понимают, что имеющихся арсеналов ракет американцам хватит в такой войне лишь на несколько дней, пишет Business Insider.

"Военные игры показали, что в условиях ожесточенной борьбы за Тайвань американские войска могут остаться без дальнобойных высокоточных боеприпасов менее чем за неделю. Пополнение таких боеприпасов в разгар битвы может создать нагрузку как для промышленности США, так и для бюджетов. Попытка расширить арсенал перед войной может привести к тому же", - говорится в публикации.

Чтобы решить эту проблему, американские военные компании сейчас переходят на производство более дешевого и простого оружия, отходя от привычки производить мало и дорого.

В прошлом году компания Anduril представила семейство крылатых ракет Barracuda в нескольких вариантах размера, дальнобойности и мощности боевого заряда. Представители компании утверждают, что их новый завод, который откроется в январе 2026 года, якобы будет способен выпускать по 2000 ракет Barracuda за смену.

Несколько месяцев назад компания Mach Industries получила контракт от Пентагона на разработку крылатой ракеты стратегического удара с вертикальным взлетом Viper. Ожидается, что при массовом производстве ракета будет стоить менее 100 000 долларов за единицу.

"Министерство обороны [США] и другие все больше осознают, что наличие огромных запасов разнообразных боеприпасов, которые можно изготавливать по доступным ценам в больших масштабах, потенциально важнее для готовности к борьбе на равных, чем ограниченный арсенал изысканных систем", - пишет Business Insider.

Очевидно, в этом Пентагон убедился в частности во время недавнего обострения на Ближнем Востоке, когда короткая схватка с йеменскими хуситами и Ираном быстро исчерпала американские запасы противобаллистических зенитных ракет. То же самое показала и война в Украине, которая в значительной степени поглотила запасы ракет-перехватчиков к системам Patriot. Теперь американцы задумались еще и над тем, насколько быстро могут иссякнуть запасы "Томагавков".

