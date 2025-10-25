Урегулирование российско-украинской войны произойдет в рамках более широкой геополитической сделки между США и Китаем.

Мир в Украине зависит от того, до чего договорятся между собой лидеры США и Китая, поскольку эта война стала важной частью глобального противостояния Вашингтона и Пекина. Такое мнение в эфире "Киев24" высказал заместитель директора Института стратегических исследований Вячеслав Потапенко.

"Я не вижу возможности какого-то прекращения войны без американо-китайских переговоров. Я имею в виду российско-украинскую войну, которая за эти три с половиной года стала частью глобального противостояния между Глобальным Западом и Глобальным Югом, которые олицетворяются США и Китаем", - заявил аналитик.

По его мнению, война не закончится, пока Трамп и Си Цзиньпин не договорятся о новых "геополитических балансах".

"И когда они договорятся, одним из элементов этих договоренностей будет прекращение войны в Украине. Все остальное - это будут просто маневры", - убежден Потапенко.

Перспективы окончания войны в Украине

Как писал УНИАН, Дональд Трамп наконец осознал, что Путин не готов ни к каким уступкам для окончания войны в Украине. В этом президента США убедил госсекретарь Марко Рубио, который переговорил с российским коллегой Сергеем Лавровым и констатировал, что встреча в Будапеште не имеет смысла.

Генсек НАТО Марк Рютте считает, что положение Путина ухудшается: у него заканчиваются деньги, солдаты и идеи. Это заявление появилось на фоне сообщений об обвале военного производства в России.

