Португалия является лучшим направлением для туризма в Европе. По крайней мере, если верить жюри конкурса World Travel Awards. Как пишет Euronews, эта западноевропейская страна вернула себе лидерство, которое в прошлом году отдала Греции.

Кроме Греции и Португалии в этом году за титул лучшего направления для туризма в Европе также соревновались Австрия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария и Турция.

Жюри также выбрало отдельные регионы Европы, назвав их лучшими для посещения в определенной категории. Так, в той же Португалии архипелаг Мадейра признан лучшим островным направлением в Европе, города Порту и Лиссабон признаны лучшими для городского отдыха.

За пределами Португалии жюри отметило горный туристический район Уэска-Ла-Магия в Испании в категории лучшего места для приключенческого туризма, а курорт Коста-Наварино в Греции был определен лучшим для пляжного отдыха. Город Батуми в Грузии был признан лучшим для посещения "во все времена года", а хорватский Дубровник был назван "ведущим круизным направлением".

Франция в целом получила звание лучшей страны для культурного отдыха в Европе, а греческие Афины - лучшего города в этой же категории.

Регион Восточная Македония и Фракия в Греции признали лучшим туристическим направлением, которое развивается.

Как писал УНИАН, местные власти Балеарских островов (Майорка, Ибица, Менорка и другие) представили план преобразования местной экономики из туристической в более сбалансированную. В рамках этого плана туристов хотят обложить налогами.

Также мы рассказывали, что издатель туристических путеводителей Lonely Planet признал Перу лучшим местом для поездки в 2026 году. Кроме того, в список интересных туристических направлений попали еще 25 стран и отдельных регионов по всему миру.

