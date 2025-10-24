Коллекционирование старых фотоаппаратов имеет свои скрытые интересности.

Обычно люди покупают подержанные вещи ради экономии. Но это также отличный способ коллекционировать определенные вещи. Иногда это хобби может приносить очень приятные сюрпризы, пишет Newsweek.

Кайл из канадского города Торонто коллекционирует старые цифровые фотоаппараты. Когда его сестра выходила замуж, он решил подарить ей хорошую подержанную камеру. "Она всегда хотела фотоаппарат, но никогда не имела хорошей возможности его приобрести", - сказал он.

Поэтому Кайл нашел по объявлению человека, который продавал сразу две камеры - Canon PowerShot G3 X и Canon PowerShot S80. Принеся их домой, Кайл нашел в обеих SD-карты, полные фотографий: всего более 4200 снимков. Как оказалось, ранее фотоаппараты принадлежали азиатской паре, которая была изображена на нескольких фото. Но самыми интересными были другие снимки.

Предыдущие владельцы камеры были заядлыми путешественниками. В камерах сохранились снимки, сделанные в многочисленных поездках в Италию, Южную Корею, Малайзию, Израиль, Иорданию, Египет, США и Португалию.

"Я был полностью поражен. Нередко можно найти старые фотографии из одного или двух путешествий, покупая старые фотоаппараты, но это мой первый опыт, когда я нахожу фотографии, накопившиеся за несколько лет", - сказал Кайл.

Самое важное то, что эти многочисленные снимки были очень высокого качества не только в техническом плане, но и с художественной точки зрения. Тот, кто делал эти фото, неплохо разбирался в искусстве фотографии.

Некоторые самые интересные фото Кайл опубликовал на популярном форуме Reddit. Вот лишь некоторые из них

