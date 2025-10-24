Италия не подключилась к новой программе военных поставок Украине. Это хотят изменить.

Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте давят на премьер-министра Италии Джорджу Мелони, призывая ее подключить Рим к программе закупок оружия Украине PURL. Об этом пишет итальянское издание La Stampa.

Отмечается, что изначально руководство Италии отказалось участвовать в программе, ссылаясь на экономические причины и общественное мнение в стране.

"На Мелони началось давление, сам Трамп попросил премьер-министра приложить усилия. Однако больше всего на этом настаивал секретарь НАТО Марк Рютте, отдавая себе отчет в том, что только с помощью этого инструмента можно будет стимулировать закупку оружия для Киева и объединить Атлантический альянс", – пишет издание.

По данным газеты, президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил об этом с Мелони, надеясь убедить ее подключить Италию к программе PURL. По данным источников, сейчас позиция премьер-министра стала менее категоричной.

"Она размышляет", – подтвердили источники издания.

Как пишет La Stampa, Мелони опасается внутриполитических проблем с партнерами по правящей коалиции из партии "Лига". Там в целом не в восторге от необходимости тратить деньги на поддержку Украины.

Что такое "программа PURL"

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — это новый механизм координации и финансирования поставок критически нужного вооружения и боеприпасов Украине. Программу запустили летом 2025 года как замену прямой военной помощи со стороны США, которая больше не выделяется после прихода Трампа к власти.

Принцип работы PURL следующий: Украина формирует список приоритетных потребностей; США выясняют, готовы ли они продать необходимые позиции из своих запасов; партнеры (некоторые европейские и неевропейские государства) берут на себя финансирование этих поставок.

По имеющейся информации, к настоящему моменту к инициативе PURL присоединились Бельгия, Канада, Дания, Германия, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и другие страны.

