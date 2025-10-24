Благодаря ускорению производства, Британия поставит Украине дополнительные 140 ракет, которые можно будет использовать в течение зимы.

В пятницу, 24 октября, Великобритания созывает встречу "Коалиции желающих", чтобы обсудить бойкот российской нефти и газа, предоставление Украине займа с использованием российских суверенных активов и ускорение поставок оружия для усиления военной кампании Киева против России, пишет The New York Times.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Дании, Нидерландов и НАТО прибыли в Лондон на встречу, которую возглавляет премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Кроме этого, еще 20 лидеров стран Европы присоединятся к заседанию с помощью видеоконференции.

Отмечается, что Европа сейчас имеет преимущество, поскольку недавно президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла".

Также Европейский Союз ввел собственный пакет санкций и пообещал продолжать предоставлять средства на финансовые и военные нужды Украины, а Великобритания объявила, что ускорит поставку дополнительных 100 ракет противовоздушной обороны.

"От поля боя до мировых рынков, поскольку Путин продолжает совершать зверства в Украине, мы должны усилить давление на Россию и развивать решительные действия президента Трампа. В конце концов, безопасность Украины важна для нас всех, и то, что сегодня происходит на линии фронта в Донецке, определяет наше общее будущее на ближайшие годы", - сказал Стармер перед встречей.

Издание уточняет, что премьер Британии имел в виду регион на востоке Украины, который является главным объектом территориальных амбиций России. Эту встречу инициировали, чтобы попытаться укрепить Украину перед зимними боевыми месяцами.

Согласно договору на сумму 2,13 млрд долларов, которая была объявлена в марте текущего года, Великобритания дала согласие поставить более 5000 легких ракет для защиты Украины от российских атак.

Отмечается, что производство выросло быстрее, чем ожидалось, что позволило поставить дополнительные 140 ракет вовремя, чтобы Украина могла использовать их в течение зимы.

В материале отмечается, что хотя Европейский Союз вслед за администрацией президента США Дональда Трампа ввел энергетические санкции против России, европейские лидеры не смогли договориться на этой неделе о плане использования замороженных российских активов для финансирования кредита Украине.

Примечательно, что Стармер заявил, что планирует давить на своих коллег-лидеров, чтобы они продолжали реализацию плана предоставления займа, однако, издание напомнило, что Великобритания вышла из Европейского Союза в 2020 году, поэтому больше не имеет значительного влияния на переговоры в Брюсселе.

Украина и Великобритания: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что есть возможности сделать больше для усиления дальнобойных возможностей Украины. Он также подтвердил настроенность продолжать поддерживать Украину и отметил беспрекословную преданность помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Стармер отметил, что российский диктатор Владимир Путин демонстрирует абсолютное нежелание участвовать в мирных усилиях по прекращению войны. По его словам, Россия усиливает атаки, от которых в основном страдает гражданское население, в том числе дети.

Также мы писали, что правительство Великобритании назначило послом своей страны в Украине командора ордена Британской империи Нила Кромптона. Сообщается, что он вместо Мартина Харриса начнет работу в Киеве в октябре 2025 года. До этого Кромптон в 2020-2025 годах занимал должность посла Великобритании в Саудовской Аравии. У него есть большой опыт в международных отношениях, также Кромптон работал в ряде ключевых направлений внешней политики Лондона.

