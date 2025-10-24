Друзья пары обеспокоены.

Известная актриса и певица Гвинет Пэлтроу оказалась в центре слухов о кризисе в отношениях с мужем, телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком ("Американская история ужасов").

Друзья звезды рассказали Radar Online, что 53-летняя актриса опасается, чтобы их союз не закончился еще одним "сознательным разводом" - именно этим термином Пэлтроу прославила свой разрыв с фронтменом "Coldplay" Крисом Мартином в 2014 году.

По словам инсайдеров, в браке, который длится уже семь лет, заметно напряжение. Пэлтроу сейчас активно возвращается к актерской карьере, в то время как Фэлчак все больше времени проводит в Лос-Анджелесе, работая над новыми проектами:

"Между ними сейчас точно другая энергия. Они проводят больше времени отдельно, и та легкая близость, которая когда-то была между ними, исчезла. Гвинет постоянно переосмысливает себя - это часть ее личности - но Брэд, кажется, старается не отставать".

Слухи о проблемах усилились после выхода несанкционированной биографии актрисы от писательницы Эми Оделл, где было немало откровенных подробностей из ее прошлого. Источники говорят, что Фелчаку было очень неудобно из-за деталей ее бывших романов.

"Брэд всегда гордился всем, чего достигла Гвинет, но книга действительно его смутила. Он довольно замкнутый, и было неприятно видеть, как эти старые истории снова всплывают. Они поссорились из-за этого, и напряжение не исчезло полностью", - сказал источник.

Дополнительные трудности создает и профессиональное расстояние. Пока Пэлтроу снимается в фильме "Marty Supreme" рядом с Тимоти Шаламе, ее муж полностью погружен в собственные проекты. Инсайдеры рассказывают, что Фелчак был неприятно удивлен, узнав об откровенных сценах актрисы в новой ленте:

"Брэд не имел никакого отношения к этой роли - это стало для него неожиданностью. Дело не в ревности, но он чувствует себя исключенным из выбора, который формирует их жизнь. Он всегда поддерживал независимость Гвинет, но есть тонкая грань между тем, чтобы дать пространство, и тем, чтобы чувствовать себя исключенным".

Напомним, недавно СМИ выяснили, что самая громкая пара года - актеры Том Круз и Ана де Армас - разошлась.

