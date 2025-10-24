Пресс-секретарь ГБР отмечает, что направили соответствующие запросы.

Все обстоятельства смерти мужчины в Киевском городском территориальном центре комплексирования (ТЦК) будут проверены.

Об этом заявила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян "Суспільному".

Она отметила, соответствующие запросы ГБР направило в Киевский городской ТЦК и Центральное управление Военной службы правопорядка в Киеве и области, чтобы проверить действия работников ТЦК.

"Мы понимаем общественный резонанс этой ситуации, сочувствуем пострадавшему и его семье и уверяем: все обстоятельства будут тщательно проверены, а выводы - сделаны объективно и в соответствии с законом", - сказала Сапьян

Смерть в ТЦК Киева

Как сообщал УНИАН, 43-летний мужчина, находясь в помещении распределительного пункта в Подольском районе Киева, по данным полиции, "упал на пол и травмировался" и его не удалось спасти, он умер.

В полиции сегодня, 24 октября, сообщили, что, по заключению судмедэксперта, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. было сказано, что других телесных повреждений не обнаружено.

В полиции говорят, что для окончательных выводов необходимо дождаться результатов гистологических исследований.

При этом отмечают, что расследование продолжается, а обстоятельства происшествия проверяются.

