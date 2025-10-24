Решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины.

Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) и Командование Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации (ACT) провели очередной этап испытаний инновационного решения по противодействию управляемым авиабомбам (КАБ). Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Отмечается, что во время испытаний на полигоне во Франции команды разработчиков при осложненных погодных условиях проверили работу комплексного технического решения - радар, программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта и дрон-перехватчик.

При этом условная "вражеская" цель была идентифицирована, сопровождена и захвачена радаром, оснащенным передовой сенсорной системой. После этого, благодаря программному продукту на основе ИИ, дрон-перехватчик по предварительно рассчитанной траектории отрабатывал ее поражение.

Важно, что технологическое решение разрабатывается компаниями стран-членов НАТО при участии представителей инновационного оборонного сектора Украины и при поддержке экспертов Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.

"Разработка прошла путь от концепции до прототипов разного уровня технологической имплементации и призвана защитить украинских военных и гражданское население от одной из самых разрушительных угроз современной войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект по противодействию российским управляемым авиабомбам начался в марте 2025 года с проведения на базе JATEC 15-го инновационного конкурса НАТО. Украинские специалисты принимают непосредственное участие в испытаниях и предоставляют экспертную оценку, что позволяет максимально адаптировать решение к реалиям современного поля боя.

Война в Украине - проблема КАБов

Ранее военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал, что российские оккупанты начали экспериментировать с управляемыми авиабомбами на реактивной тяге еще в середине лета 2025 года. Он отмечал, что одним из методов борьбы с этими КАБами является уничтожение носителей - тактической авиации России.

