По словам Фредериксен, идея позволить России заплатить за ущерб, нанесенный Украине - это единственный путь вперед.

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что она поддерживает идею предоставить Украине репарационный кредит, несмотря на выводы саммита лидеров Евросоюза о неуверенности в планах привлечь российские обездвиженные активы в Бельгии за основу такого займа. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Я не видела никакой альтернативы, и идея позволить России заплатить за ущерб, нанесенный Украине - это единственный путь вперед. Конечно, есть некоторые технические вопросы, на которые нужно ответить, и есть много деталей, над которыми нам нужно поработать, но, прежде всего, это политическое решение и политический выбор", - сказала она.

Фредериксен пояснила, что считает оптимальным вариантом принять решение до Рождества, то есть 24 декабря, "чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины в течение следующих лет".

"Я знаю, что некоторые коллеги считают этот путь вперед более сложным, чем я. И мы должны решить проблемы, но... альтернатива заключается в том, чтобы не позволить России выиграть эту войну, и в том, чтобы не просить всех европейцев платить вместо России. Поэтому нам нужно решить технические вопросы", - добавила премьер.

Репарационный кредит для Украины

Ранее сообщалось, что Европейский союз планирует покрыть финансовые потребности Украины на ближайшие два года и будет разрабатывать механизмы по использованию замороженных российских активов в Европе. Отмечалось, что эти средства должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине причиненные убытки.

