Ситуация в энергетике остается напряженной, поэтому электроэнергию продолжают давать порционно.

В субботу, 25 октября, в части регионов Украины будут применяться почасовые графики отключений света для населения. Ограничения подачи электроэнергии будут действовать с 7 утра до 23 вечера, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.

Причина введения ограничений неизменна - это последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, говорится в сообщении.

Для бытовых потребителей будут действовать от 1 до 2 очередей отключения.

Видео дня

Что касается промышленности, то к ним будут применены ограничения мощности с 08:00 до 23:00.

При этом энергетики добавляют, что ситуация в системе может меняться динамично, как и графики ограничений света, и советуют использовать электроэнергию экономно.

График отключения света Днепропетровская область

На Днепропетровщине свет будут выключать в субботу в пять очередей, каждая из которых будет состоять из двух подочередей, сообщает ДТЭК в Telegram. Для шестой очереди потребителей отключение света вводить не планируют.

График отключения света Киев

Город Киев будет разбит на шесть очередей с двумя подочередями в каждой. При этом для очереди №5 и для второй подочереди №1 предварительно ограничения в подаче электроэнергии не запланированы.

График отключения света Киевская область

Так же на шесть очередей разбита и Киевщина, но со светом в течение всего дня предварительно будет лишь одна полуочередь из двенадцати. При этом для всей третьей очереди и для полуочередей 4.1 и 6.2 электроэнергию планируют выключать дважды за день.

Отключение света в Украине

В пятницу часть жителей Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей остались без электроснабжения из-за очередных ударов армии оккупантов.

Также в доступе появилась информация, как и где можно просмотреть график отключений в своем городе. Речь идет о плановых отключениях, поскольку аварийные применяются независимо от графиков в случае сверхвысокой нагрузки на сеть.

Вас также могут заинтересовать новости: