В субботу, 25 октября, в части регионов Украины будут применяться почасовые графики отключений света для населения. Ограничения подачи электроэнергии будут действовать с 7 утра до 23 вечера, сообщает "Укрэнерго" в Telegram.
Причина введения ограничений неизменна - это последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты, говорится в сообщении.
Для бытовых потребителей будут действовать от 1 до 2 очередей отключения.
Что касается промышленности, то к ним будут применены ограничения мощности с 08:00 до 23:00.
При этом энергетики добавляют, что ситуация в системе может меняться динамично, как и графики ограничений света, и советуют использовать электроэнергию экономно.
График отключения света Днепропетровская область
На Днепропетровщине свет будут выключать в субботу в пять очередей, каждая из которых будет состоять из двух подочередей, сообщает ДТЭК в Telegram. Для шестой очереди потребителей отключение света вводить не планируют.
График отключения света Киев
Город Киев будет разбит на шесть очередей с двумя подочередями в каждой. При этом для очереди №5 и для второй подочереди №1 предварительно ограничения в подаче электроэнергии не запланированы.
График отключения света Киевская область
Так же на шесть очередей разбита и Киевщина, но со светом в течение всего дня предварительно будет лишь одна полуочередь из двенадцати. При этом для всей третьей очереди и для полуочередей 4.1 и 6.2 электроэнергию планируют выключать дважды за день.
Отключение света в Украине
В пятницу часть жителей Сумской, Запорожской и Днепропетровской областей остались без электроснабжения из-за очередных ударов армии оккупантов.
Также в доступе появилась информация, как и где можно просмотреть график отключений в своем городе. Речь идет о плановых отключениях, поскольку аварийные применяются независимо от графиков в случае сверхвысокой нагрузки на сеть.