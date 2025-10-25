Почему моряки ВМС США не служат на одном корабле всю жизнь: ответ удивит

Экипажи меняются, чтобы поддерживать боевую готовность и карьерный рост, объясняют эксперты.

Военно-морские силы США - самый старый и самый мощный флот в мире, который насчитывает тысячи кораблей и подводных лодок. Но даже несмотря на это, ни один моряк не "привязан" к одному судну навсегда. В ВМС действует система ротации, по которой экипажи периодически меняют корабли, базы и даже типы судов, пишет Slash Gear.

После завершения обучения военнослужащих назначают на первое место службы - обычно на корабль, в соответствии с их подготовкой и потребностями флота. В течение стандартного четырехлетнего контракта моряк может пройти два назначения: сначала на морскую службу, затем - на береговую.

Такие ротации позволяют поддерживать высокий уровень навыков, давать шанс повышения в звании и предотвращать профессиональное выгорание. Даже подводники, которые добровольно выбирают службу в особо сложных условиях, редко остаются на одной лодке дольше нескольких лет.

Видео дня

Хотя иногда морякам удается вернуться на любимое судно, в большинстве случаев их карьеры проходят через разные корабли, задания и базы. Во флоте США главное правило простое: постоянство не в корабле, а в служении.

Вас также могут заинтересовать новости: