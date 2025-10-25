Эти продукты являются мощными инструментами в процессе похудения.

Если вы пытаетесь похудеть и хотите сжечь висцеральный жир на животе, тогда сертифицированный спортивный диетолог Тара Коллингвуд советует во время покупок в магазине обязательно брать эти 8 продуктов, пишет Eat This, Not That.

Хотя эти продукты и являются мощными инструментами в процессе похудения, но диетолог советует применять комплексный подход.

"Уменьшить висцеральный жир за 30 дней лучше всего с помощью комплексного подхода: поддерживая умеренный дефицит калорий, выбирая эти продукты с высоким содержанием клетчатки и белка, заменяя рафинированные зерна и добавленные сахара и включая регулярную физическую активность (особенно сочетание аэробных упражнений и силовых тренировок)", - поделилась Коллингвуд.

Эти 8 продуктов диетолог советует употреблять для борьбы с висцеральным жиром:

1. Овсянка. Это лучший источник растворимой клетчатки, в частности, бета-глюкана. Овсянка способствует ощущению сытости, замедляет пищеварение и помогает стабилизировать уровень сахара в крови.

Коллингвуд отметила, что высокое потребление клетчатки, особенно растворимой, тесно связано с уменьшением накопления висцерального жира со временем.

2. Бобовые и стручковая фасоль. Особенно диетолог советует нут, чечевицу и черную фасоль. По ее словам, они являются источником клетчатки (растворимой и нерастворимой) и растительного белка. Поэтому эта комбинация хорошо насыщает, то есть, помогает контролировать аппетит и общее потребление калорий, что является основой для похудения. Коллингвуд добавила, что исследования связывают частое употребление бобовых с меньшим обхватом талии.

3. Ягоды. Черника, малина и ежевика также помогают в сжигании жира. Они богаты антиоксидантами и клетчаткой, а эти соединения помогают бороться с воспалениями и могут улучшать чувствительность к инсулину, что является чрезвычайно важным для уменьшения висцерального жира. Кроме этого, благодаря природным сахарам, они способны удовлетворять потребность в сладком.

4. Лосось и другая жирная рыба. В лососе содержится высококачественный белок и богатый омега-3 жирные кислоты (DHA и EPA). Диетолог объяснила, что омега-3 обладают противовоспалительным действием, и исследования показывают, что они могут влиять именно на жировые отложения.

5. Греческий йогурт. Стоит выбирать тот, где низкое содержание жира или вообще его нет. Это, по словам Коллингвуд, отличный источник белка и пребиотиков.

6. Авокадо. В его плодах много мононенасыщенных полезных жиров и клетчатки. Авокадо способствует ощущению сытости и помогает контролировать количество потребляемых калорий.

7. Листовые зеленые овощи. Особенно диетолог советует шпинат, капусту и рукколу, которые способствуют потере жира. По ее словам, в них мало калорий, но немало клетчатки, витаминов и минералов, таких как медь и магний. Коллингвуд отметила, что они добавляют объема блюдам, что повышает чувство сытости без значительного увеличения калорийности, способствуя общему дефициту калорий.

8. Орехи и семена. Особенно диетолог советует грецкие орехи, миндаль и семена чиа. Они обеспечивают сбалансированное сочетание здоровых жиров, белков и клетчатки. Регулярное употребление орехов в умеренных количествах может помочь контролировать аппетит и поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Коллингвуд отметила, что это чрезвычайно важно для стабильного подхода к потере веса.

Другие советы диетологов

Ранее УНИАН сообщал, что существуют продукты, в которых содержания омега-3 больше, чем в лососе. Диетолог Мэдди Паскуариэлло рассказала, что скумбрия, семена чиа, конопли и льна, а также грецкие орехи тоже имеют высокое содержание омега-3, поэтому их также следует добавлять в рацион.

Также мы писали, что диетологи перечислили преимущества употребления красного и белого лука. Красный лук богат антоцианами, защищающими сердце. Красный лук также богат кверцетином, который, как было доказано, борется с воспалениями, защищает от повреждения клеток, снижает артериальное давление и холестерин. Белый лук богат витамином C, фолиевой кислотой и клетчаткой. Он поддерживает работу сердца и обладает антибактериальными свойствами, укрепляя иммунитет. По словам диетологов, оба вида лука помогают в похудении.

