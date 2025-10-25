В барах предлагают коктейли на основе матчи. Но это не значит, что они становятся полезными.

Эксперты предостерегают, что коктейли на основе матчи никак не уменьшают вредное воздействие алкоголя на организм, в том числе не предотвращают повреждения мозга, печени и сердца. Об этом говорится в статье The Independent.

Отмечается, что различные виды напитков, где матча сочетают с алкоголем, становятся все более популярными в барах по всему миру. Считается, что таким образом люди могут сочетать приятное с полезным. Однако издание приводит мнение диетолога Лорен Манакер о том, что матча хотя и полезна, но смешивание ее с алкоголем все равно означает употребление вещества, вредного для здоровья.

"Конечно, употребляя такой коктейль человек получает некоторые антиоксиданты. Но также получает алкоголь, который не очень хорошо влияет на печень или мозг", - сказала она.

Видео дня

Кроме того, чрезмерное потребление самой матчи может привести к таким проблемам, как бессонница, нервозность и расстройство желудка. Диетологи также предупреждают, что веганы и вегетарианцы, которые постоянно пьют матча, имеют повышенный риск дефицита железа, хотя людям со сбалансированным питанием не стоит волноваться.

Что лучше тонизирует - чай или кофе

Напомним, что диетологи говорят, что и черный чай, и кофе имеют тонизирующее влияние на организм. При этом чай обеспечит умеренный заряд кофеина, а кофе - в разы больше. Если люди хорошо переносят кофеин и хотят получить заряд бодрости, то стоит выбирать именно кофе. Однако чай также обеспечит заряд энергии, но со значительно более мягким эффектом.

Вас также могут заинтересовать новости: