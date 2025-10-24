Конфликт между нефтяными компаниями демонстрирует хрупкость российской сети обхода санкций.

Компании, торгующие российской нефтью, начали подставлять друг друга под новые санкции, пытаясь таким образом избавиться от конкурента.

Как сообщает Bloomberg, крупные игроки на рынке, которые перевозят львиную долю нефти "Роснефти", пытаются "уличить друг друга в связях с Россией". Речь идет о "ветеране" нефтяной торговли Муртазе Лахани и двух азербайджанских партнерах - Этибаре Эйюбе и Тахире Гараеве. Борьба между конкурирующими трейдерами охватывает операции в Дубае, Гонконге и Сингапуре, лоббистов в Вашингтоне и московскую прессу.

Их имена мало кому известны вне нефтяной отрасли, но Лахани, Эйюб и Гараев получили задание по поставке сотен миллионов баррелей российской нефти в обход западных санкций с момента, когда Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года.

Видео дня

Как сообщает издание, соратники Эйюба и Гараева пытались разместить в российских газетах статьи о сделках Лахани с "Роснефтью", чтобы привлечь внимание Запада к его деятельности для дальнейшего введения санкций. Но Эйюб и Гараев также стали объектом подобных тактик со стороны Лахани, который приложил собственные усилия, чтобы привлечь внимание властей к своим конкурентам.

В результате санкции, введенные Европейским Союзом и Великобританией в отношении сети азербайджанцев с 2024 года, навредили деятельности Эйюба и Гараева. Их операционные расходы выросли, а западные банки, страховые компании и фирмы, предоставляющие профессиональные услуги, начали преимущественно избегать их, чтобы самим не попасть под пристальное внимание властей.

Это заставило сеть платить более высокие страховые премии, соглашаться на более длинные и менее прозрачные маршруты доставки и снижать цену за баррель, поскольку брокеры, нефтеперерабатывающие заводы, операторы хранилищ и порты либо отказывались от торговли с ними вообще, либо повышали расходы, чтобы защитить себя.

В итоге азербайджанские трейдеры, "Роснефть" и сама РФ потеряли миллиарды долларов от конфликта с Лахани. Большая часть сети Лахани пока не подпала под санкции, поэтому Эйюб и Гараев в последнее время готовят мощную кампанию против него.

Эти споры демонстрируют, насколько на самом деле хрупкая российская система обхода санкций. Кремль зависит от нескольких непрозрачных посредников, которые занимаются транспортировкой нефти. Когда они начинают ссориться, это ставит под угрозу миллиарды экспортных доходов и разоблачает, насколько мало контроля на самом деле имеет Москва над этими оффшорными сетями.

В другом контексте использование узкого круга посредников могло бы помочь "Роснефти" сохранить контроль. Вместо этого это сделало его уязвимым к поведению трейдеров, которые, кажется, больше сосредоточены на личной прибыли, чем на том, чтобы поддерживать поставки российской нефти.

Состояние нефтяной отрасли РФ - главные новости

23 октября крупные государственные НПЗ Китая приостановили закупку нефти из страны-бензоколонки из-за санкций США против "Роснефти" и "Лукойла", крупнейших нефтяных компаний России.

В то же время свою санкционную политику против агрессора продолжают украинские Вооруженные Силы. Дроны поразили крупнейший в центральной части России НПЗ "Рязанский".

Вас также могут заинтересовать новости: