Вместе с тем, 140 ракет будет произведено с опережением графика.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал намерение его страны ускорить производство ракет для укрепления украинских сил противовоздушной обороны. В частности, речь идет о более 5 тысяч легких многоцелевых ракет. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер Британии сказал на пресс-конференции по итогам заседания Коалиции желающих в Лондоне.

"Мы укрепляем противовоздушную оборону Украины, чтобы защитить ее гражданское население и энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул Стармер.

В связи с этим, как объявил британский премьер, Великобритания ускоряет программу по производству ракет для противовоздушной обороны, чтобы предоставить Украине более 5 тыс легких многоцелевых ракет.

Он добавил, что благодаря этой программе созданы сотни рабочих мест в Белфасте.

"И они работают сейчас над поставкой дополнительных 140 ракет с опережением графика для укрепления обороны Украины", - заявил Стармер.

Кроме того, как пообещал премьер Британии, будет продолжаться военное давление на российского диктатора Владимира Путина благодаря продолжению поставок в Украину дальнобойных возможностей.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Стармера и народ Великобритании за постоянную поддержку Украины в борьбе против российской агрессии.

"Сегодня обсудили с Премьер-министром развитие оборонного сотрудничества и возможности для увеличения давления на Россию. Продемонстрировал украинский дрон-перехватчик OCTOPUS, которые Великобритания будет производить для дальнейшего тестирования в Украине. Договоренность предусматривает производство первой партии", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский в начале встречи со Стармером заявил, что Россия постоянными атаками планирует создать в Украине гуманитарную катастрофу. Зеленский согласился со Стармером, что Путин не показывает желания прекратить войну.

